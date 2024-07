RaiNews manda un servizio su Sangiuliano con l’audio modificato in cui non dice cazzate

ROMA – È di nuovo polemica per l’ennesima manipolazione giornalistica dell’inesistente TeleMeloni. Protagonista, di nuovo RaiNews 24, il canale all-news che, dopo l’audio manipolato per cancellare i fischi a Sangiuliano e il video in cui Giorgia Meloni salva 247 bambini tenuti in ostaggio da Elly Schlein (con i dietrologi che nutrono i soliti dubbi infondati sull’autenticità), ha mandato in onda un servizio su Sangiuliano in cui non il ministro della Cultura non dice neanche una sola cazzata.

Ad alimentare i sospetti di un nuovo “taglia e cuci” confezionato per evitare presunte figuracce agli esponenti del governo Meloni è il linguista Mariello Prepuzio, un comunista laureatosi grazie al solito amichettismo di sinistra. Secondo il kompagno Prepuzio le prove della contraffazione sarebbero evidenti: “Nel servizio il ministro parla usando esclusivamente vocaboli sinsemantici come articoli, pronomi, preposizioni e verbi ausiliari eccetera. A una domanda sull’attualità del Manzoni ha risposto: Il dell’ è da ogni dall’ degli e degli. Sia colui che nel della e della i la, perché egli è in il dei e il di mio. Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha stabilito che la media di cazzate di Sangiuliano è di tre per ogni parola pronunciata, quindi si può essere certi che l’audio è stato manipolato“.

Ma a stretto giro è arrivata la replica del direttore di RaiNews Paolo Petrecca con un editoriale in apertura del tg delle 13: “Le solite zecche rosse dei centri sociali pidiote insinuano che il nostro canale non sia sufficientemente obiettivo e affermano che la mia direzione sarebbe sbilanciata in favore del meraviglioso governo guidato da Nostra Signora Salvatrice del mondo Giorgia Meloni. Si tratta dei soliti bolscevichi che vorrebbero controllare la Rai per farne uno strumento di propaganda a loro favore. Beh sappiano questi stalinisti che non svenderò mai la mia credibilità e deontologia professionale. E ora vi lascio al servizio sulla nuova miracolosa cura contro il cancro scoperta grazie al DNA di Giorgia Meloni“

Gianni Zoccheddu