Cina, dal cielo piovono vermi e altri piatti tipici

Pechino (esterno giorno)- Si è verificato nella giornata di ieri l’incredibile fenomeno atmosferico che ha investito Pechino nella zona sud-est del quartiere Kung fu Panda. Dal cielo sono piovuti sulla gente vermi e altri piatti tipici cinesi, nello specifico: meduse, alci, pipistrelli, gatti, tassi, manici di scopa, pneumatici, bistecche di ippopotamo e infradito in fricassea. L’evento si è manifestato intorno alle 18 ed è durato circa 30 minuti, un tempo necessario per consentire a chi si trovava sul posto di fare un sostanzioso aperitivo, in attesa della sagra di pangolino che avrebbe avuto inizio in serata.

Poco dopo la fine della pioggia anomala, il governo cinese ha definito un piano d’azione ad hoc, non prima però di aver ascoltato testimoni non oculari e aver analizzato video non pubblicati sui social. I funzionari, nello specifico, hanno disposto la chiusura momentanea dell’area e, per indagare le cause del fenomeno, la creazione di un team composto da climatologi, biologici, veterinari e attivisti per la limitazione dei diritti umani.

Secondo la rivista scientifica Shangai Lancet, la spiegazione più probabile dell’incidente è che i vermi e gli altri piatti tipici siano stati trasportati da forti venti provenienti dalle regioni settentrionali. La rivista ha specificato che questo accade quando gli alimenti entrano in contatto con lo scroto di alcune specie di Panda, generando una fenomeno fisico simile a un vortice, in grado di portare con sé tutto quello che trova (a patto che non si tratti di democrazia).

A. B.