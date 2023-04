Nuovo servizio de Le Iene: “L’orsa JJ4 è innocente”

Milano – Dopo lo speciale su Olindo e Rosa, una nuova inchiesta de Le Iene sta facendo scalpore in queste ore. Secondo il programma di Italia 1, infatti, l’orsa JJ4 – catturata recentemente dopo la tragica aggressione a un runner – sarebbe innocente. E per innocente Le Iene non intendono che l’orsa si sia comportata da orsa, o altre frasi di circostanza, ma proprio che JJ4 non c’entri nulla con l’aggressione nella foresta del Trentino e quindi sarebbe vittima di un errore giudiziario, proprio come i coniugi di Erba.

Gli autori dell’inchiesta si dicono assolutamente convinti dell’innocenza del plantigrado, nonostante tutte le evidenze indichino il contrario, e affermano che si stia colpevolmente trascurando un’altra pista più promettente: “Ci sembra decisamente più probabile che a commettere l’aggressione sia stato un orso tunisino – afferma uno degli autori – quelli sono capaci di tutto, specie quando sono drogati. E poi noi siamo innocentisti nel caso di Olindo e Rosa nonostante la loro confessione, figuriamoci in questo caso in cui l’orsa JJ4 non ha nemmeno confessato!”.

Le Iene promettono di ritornare a breve sul caso con altre esclusive rivelazioni. E lo faranno dall’alto della loro proverbiale attendibilità, consolidata negli anni con inchieste accurate come quella su Stamina, metodo che ha miracolosamente migliorato il conto in banca di Davide Vannoni, o quella sull’esperimento nucleare segreto tenuto nei laboratori del Gran Sasso, che grazie al provvidenziale intervento de Le Iene non ha causato la disintegrazione dell’Abruzzo.

Nel frattempo l’orsa JJ4 è stata trasportata nell’area del Casteller, il Centro faunistico di proprietà dell’Amministrazione provinciale. Qui attenderà la pronuncia del Tar che deciderà se sopprimerla, lasciarla in libertà o trasferirla nella redazione de Le Iene.

Eddie Settembrini