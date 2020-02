Chiesa si svecchia: arriva il Padre Nostro col testo modificato da Morgan

Città del Vaticano – La rivoluzione di Papa Francesco all’interno della Chiesa Cattolica continua senza sosta. Sorpassata definitivamente l’era ratzingeriana, fatta di austerità, di messe in latino, e di sgradevoli moniti con accento tedesco, Bergoglio assesta la spallata definitiva alla rigida liturgia cattolica, arrivando a toccare ciò che nessuno aveva mai osato toccare: la preghiera del Padre Nostro. Il Pontefice ha maturato questa decisione nelle ultime ore, come emerge da un dialogo intercorso tra lui e il suo consigliere di fiducia.

– Basta con le antiche liturgie, ci dobbiamo svecchiare, dobbiamo attirare i ragazzi!

– Ma Santità già lo facciamo!

– Intendo anche quelli maggiorenni.

– Ah ok.

– Per esempio, il Padre Nostro.

– Eh.

– Ha un testo antico. Facciamolo aggiornare da un paroliere moderno, di quelli che piacciono ai giovani.

– Ma quelli vogliono essere pagati!

– E allora? Investiamo i soldi che abbiamo risparmiato in IMU. Chi va di moda adesso?

– Ci sarebbe Morgan, quello che a Sanremo ha modificato il testo della sua canzone.

– E ha avuto riscontri?

– Ci fanno i memi.

– Ci fanno cosa?

– Realizzano delle immagini divertenti che poi diffondono su internet. Guardi lei stesso.

Il Pontefice, quindi, è entrato su Facebook con il suo profilo fake, e ha notato la miriade di meme e battute riguardanti Morgan e Bugo. Poi, rispolverando un suo vecchio hobby, ha preso il telefono e ha chiamato direttamente il musicista. Il dialogo telefonico tra il Papa e Morgan è questo che riportiamo di seguito.

– Pronto Morgan?

– Sì.

– Sono il Papa.

– Che succede?

– Niente, ho bisogno che tu modifichi il Padre Nostro e ne faccia una versione che piaccia ai giovani e che venga condivisa sui social. Un po’ come hai fatto con Brugo.

– Bugo.

– Ok.

– Ma sicuro che posso modificare una delle preghiere più famose del mondo?

– Quel testo non mi ha mai convinto.

– Ma l’ha scritto Gesù!

– Ma figurati, Gesù aveva una squadra di autori. E comunque il testo non è registrato alla Siae, ho controllato.

– Va bene. Quando è la deadline?

– Eh?

– Quanto tempo ho per scriverlo?

– Due ore.

– Ok. Ma senta che idea figa che mi è venuta: se vuole chiamo il chitarrista di Achille Lauro, Boss Doms, e gli commissiono una base, così facciamo proprio una canzone. Eh, che ne dice?

– No.

– Ma guardi che secondo me viene una cos…

– Niente trashate.

– Ok.

Ed ecco, in esclusiva su lercio.it, il nuovo testo del Padre Nostro firmato Morgan.

Padre nostro

ringrazia il cielo se sei nel cielo

rispetta chi ti ci ha portato dentro

sia santificato il Tuo nome

nonostante la Tua brutta figura di ieri sera

sia fatta la tua volontà fai ciò che vuoi

mettendo i piedi in testa

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro meme quotidiano

rimetti a noi i nostri debiti

soprattutto a me

intendo proprio a me Marco Castoldi in arte Morgan

come noi li rimettiamo ai nostri spacciatori debitori

e non ci indurre in brutte intenzioni

ma liberaci da Bugo

Amen.

Eddie Settembrini