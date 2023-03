Chiama la sua agenzia immobiliare NO per scrivere sugli annunci “NO Agenzia”

Porto Sant’Elpidio (FM) – È balzata agli onori della cronaca l’originale strategia di vendita di un intraprendente agente immobiliare. Ce la siamo fatta spiegare dal professionista stesso, che chiameremo con il nome di fantasia Littorio Vattanzi per rispettare la sua richiesta di anonimato, in un luogo a cui daremo il nome di fantasia Porto Sant’Elpidio, da non confondersi con Sant’Elpidio a Mare, come spiega lo stesso Vattanzi: “A Porto Sant’Elpidio ce sta lu mare ma non ce sta lu porto, a Sant’Elpidio a Mare non ce sta lu mare”.

Vattanzi ha deciso di chiamare la sua agenzia immobiliare NO, per poter scrivere sugli annunci le due parole magiche – NO Agenzia – che secondo i suoi calcoli risolleveranno le vendite e gli affitti, in flessione dall’inizio della pandemia (“Co li denti mia ce magna più lu dentista che io”).

Sembra infatti che a chi cerca casa interessi prima di tutto non dare soldi alle agenzie immobiliari. Con la scritta NO Agenzia, Vattanzi può fingere che si tratti di una trattativa privata e aumentare il prezzo di vendita per includere la sua percentuale in modo occulto (“come zangue ne lu merdo'” come chiosa poeticamente il nostro agente). D’altronde la crisi del mercato porta ad arrangiarsi anche con metodi poco ortodossi (“Mejo faccia roscia che panza moscia”).

Vattanzi quindi finge ogni volta che quella che vende sia casa sua. Per rendere la cosa più verosimile porta i clienti in visita quando i proprietari non ci sono, e sparge sue foto in tutte le stanze. Una volta per un malinteso si era ritrovato davanti i padroni di casa, ma era riuscito a rinchiuderli nel ripostiglio e imbavagliarli, poi dopo la visita aveva detto loro che doveva simulare un furto per il perito dell’assicurazione.

Il resto lo fa la parlantina di Vattanzi, che non teme rivali: possiamo confermare che risulta estremamente convincente (“La lengua che non parla è bona cotta”), tanto che prima della fine dell’intervista mi ha venduto un monolocale con bagno esterno vista collina a Sant’Elpidio a Mare, rigorosamente NO Agenzia.

Andrea Michielotto