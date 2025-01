Cameriere gli porta delle polpette, milanese lo rimprovera: “Avevo ordinato delle meatball”

MILANO- Attimi di tensione ieri nel ristorante Ostriche e Champagne viene giù la valanga in zona City Life. Il protagonista della serata movimentata è stato Mr. Mario Reds, marketing director della multinazionale Asap, giunto nel locale attorno alle 20:45 con un amico.

Dopo essersi accomodato e aver dato un’occhiata al menu, Reds avrebbe chiesto al cameriere un Whisky & Soda, che avrebbe bevuto tutto d’un fiato. Dopo averne ordinati e bevuti altri quattro, l’uomo avrebbe iniziato ad avere fame. Come riferiscono alcuni testimoni, avrebbe infatti detto all’amico: “Oh my God, Luca, sono proprio drunk come un cesso. Devo mangiare absolutely something sennò mi sbratto sui pants”. A quel punto avrebbe chiamato di nuovo il cameriere a cui avrebbe detto di portargli “delle meatball e un altro Whisky & Soda, perché l’acqua fa rust”.

“Ecco a lei le polpette”, avrebbe detto il cameriere porgendogli il piatto dopo circa 15 minuti. Ed è qui che Reds avrebbe iniziato ad alterarsi.

Reds: “Polpette? Whaatttt? Io avevo ordered delle meatball”.

Cameriere: “Ma guardi che è la stessa cosa?”

Reds: “Se fossero stata the same thing, avrebbero anche avuto the same name. Ora non mi rompa più le balls e mi porti quello che ho ordinato”.

Cameriere: “Ma le assicuro che è la stessa cosa”.

Reds: “Le ho detto di portare away queste polpette e darmi le mie fucking meatball. Sennò le spacco in testa something. E già che c’è mi porti un altro Whisky & Soda”.

Cameriere: “Ma sta bene?”.

Reds: “Guardi, se non fa as I said, mi alzo sulla chair e faccio l’elicottero con il mio dick”.

Cameriere: “Ma sta bene?”.

Reds: “Ora le sfondo il nose”.