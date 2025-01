Finiti ieri festeggiamenti dei tifosi del Napoli dopo la vittoria sulla Juventus

NAPOLI – Sono terminati ieri, dopo soli quattro giorni, i festeggiamenti dei tifosi del Napoli per la vittoria contro la Juventus, battuta 2-1 lo scorso 25 gennaio. I sostenitori della squadra azzurra sono da sempre al centro di polemiche per le loro manifestazioni di gioia eccessive, dato che spesso si permettono di avere delle emozioni.

“Un entusiasmo immotivato ma d’altronde i tifosi del Napoli possono festeggiare così tanto perché non sono stanchi come i nostri tifosi, che hanno le coppe e altre partite infrasettimanali da seguire” ha commentato Thiago Motta, allenatore dei bianconeri. Motta ha comunque aggiunto che, ben presto, la Juventus potrebbe uscire da tutte le competizioni proprio per potersi riposare un po’ e finalmente iniziare a vincere qualche partita, “questo è il mio piano: ne ho già parlato con la dirigenza che si è dichiarata molto soddisfatta e si è complimentata con me facendomi uscire dalla sala riunioni”.

In questi quattro giorni, i tifosi azzurri hanno dato fondo al loro classico repertorio di sfottò nei confronti degli odiati “gobbi” bianconeri, con finti manifesti funebri, stampa del logo juventino sulla carta igienica, pernacchie e lanci di uova, pomodori e bombe a mano al pullman del club mentre lasciava la città, nonché striscioni fantasiosi come “il criminale Almasri non poteva che essere juventino”.

Anche il pullman del Napoli, all’uscita dallo stadio Maradona, è stato circondato dall’affetto dei supporter azzurri: Antonio Conte a un certo punto, per poter proseguire, ha messo il fazzoletto bianco fuori dal finestrino e ha fatto il verso dell’ambulanza in un megafono.

Non è mancato infine un pensiero per Khvicha Kvaratskhelia, il calciatore georgiano che, appena è passato dal Napoli al Paris Saint-Germain ha recuperato immediatamente dall’infortunio, a cui è stato rivolto un affettuoso “Monna Lisa è ‘na zoccola”.



Stefano Pisani