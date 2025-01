Trump legge recensioni su Esc*rt Advisor e assegna la cittadinanza alle migliori 20 professioniste

Washington – Continua a far discutere negli USA la politica di Donald Trump sull’immigrazione. Il presidente americano ha dovuto affrontare un’opposizione molto più impegnativa del partito democratico: sua moglie Melania. La First Lady non ha perso l’occasione di ricordare al marito che lei, di fatto, è di origini slovene e quindi la sua politica migratoria le sta letteralmente facendo girare le ovaie.

Trump, per evitare una crisi coniugale che sarebbe più difficile da gestire di una crisi con la Cina, ha deciso di dare un segnale di apertura e di conferire la cittadinanza americana alle prime 10 escort e alle prime 10 escort trans della classifica 2024 di Escort Advisor, dopo aver scoperto che la classifica è fatta sulla base di oltre 100.000 recensioni scritte dagli utenti solo nel 2024. Le 20 migliori sono state selezionate tra oltre 27.000 escort presenti sul sito ogni mese. Insomma, un vero esempio di democrazia.

Ma anche questa iniziativa non è stata presa benissimo da sua moglie, chissà perché…

#adv