Calcio, Mancini potrebbe lasciare. Per la guida della Nazionale spunta l’ipotesi Pino Insegno

ROMA – Dopo i rumours che vogliono Pino Insegno alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo, un’altra voce si fa largo in queste ore: il CT della Nazionale Roberto Mancini, dopo le deludenti prestazioni della squadra azzurra, sarebbe pronto a lasciare. Al suo posto – dopo una telefonata della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in FIGC – dovrebbe arrivare proprio Pino Insegno. È la stessa premier a confermarlo: “Roberto Mancini è bravo però dai, c’ha la voce un po’ da papera. Alla guida della Nazionale ce vole uno cor vocione, uno che a ‘sti ragazzi je mette paura quando parla. E poi so’ sicura che Pino sta nazionale la rilancia, che chiama quelli bboni, no Grifo e Gnonto che me pare de sta dentro a ‘n film de Harry Potter”.

Pino Insegno, dal canto suo, si è detto pronto a fare il CT della Nazionale: “È l’occasione che stavo aspettando da una vita. Credo di avere tutte le carte in regola, in fondo ho recitato nel film ‘Mezzo destro, mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone’ e ho giocato con la Nazionale Attori. Insomma, la gavetta me la sono fatta”.

Quindi, dopo avere quasi fottuto il posto ad Amadeus e dopo essere diventato il doppiatore ufficiale di Papa Francesco, continua l’ascesa di Pino Insegno. I prossimi obiettivi è lui stesso a rivelarceli: “Mi piacerebbe condurre ‘Chi L’Ha Visto?’, diventare pilota della Ferrari e fare il cantante dei Maneskin. Adesso vediamo Giorgia che dice”.

Eddie Settembrini