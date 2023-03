Influenza aviaria. UE annuncia vaccinazione dei volatili: scendono in piazza i polli complottisti

STRASBURGO – Sono ore di grande apprensione quelle che si stanno vivendo davanti al Parlamento Europeo per la protesta dei polli contro le vaccinazioni obbligatorie annunciate dalla Commissione Europea per l’influenza aviaria. Numerosi volatili sono infatti scesi in piazza per manifestare, con una dimostrazione pubblica che, a causa delle abitudini dei galli, sta andando avanti sin dalle 4 e mezza del mattino.

Un raduno pacifico che però ha conosciuto momenti di tensione quando le galline hanno cominciato a fare le uova e a tirarle contro il Parlamento. “Cocco’, coccò, coccodè!” incitava nel megafono una delle manifestanti ovaiole, parole brucianti che hanno provocato furiosi battiti di ali e ruspate di grande approvazione. Stando a quanto rivendicano i pennuti, non vogliono essere costretti a vaccinarsi per poter continuare a lavorare nelle fattorie e diversi striscioni inneggiano a condizioni di costrizione paragonate a quelle dei polli che si trovavano ad Auschwitz durante la seconda guerra mondiale.

“Chicchirichi, Cococo, Chicchiricò” ha dichiarato uno dei capi delegazione del Sindacato Polli No Euro No Vax, spiegando che nei vaccini sarebbero contenuti dei microchip progettati da Bill Gates che hanno lo scopo di rendere schiavi i polli, magari per poterli mettere più agevolmente in batteria.

Numerosi polli complottisti, inoltre, ritengono che questi vaccini non solo non servono a fermare il contagio ma avrebbero anche effetti collaterali gravissimi, come miocarditi e pericarditi, soprattutto nei pulcini. La situazione decessi tra gli uccelli, secondo i manifestanti, non sarebbe grave come la raccontano i media di regime, e che bisogna distinguere tra uccelli morti PER aviaria e CON aviaria.

“È assurdo – spiega una gallina tirolese che ha imparato a parlare da un merlo indiano – una mobilitazione così grande per una cosa che è solo poco più di una semplice psittacosi. Cerchiamo di non essere ridicoli, questo vostro decreto fa ridere i polli”.



Stefano Pisani