Brevettata sirena per ambulanza che fa capire da dove cazzo sta arrivando

Meemimòmimòmimò (MI) – Non sono stati ancora resi noti i dettagli del suo funzionamento, con una sola eccezione: “È alimentata a suon di cazzate scritte da Elon Musk su Twitter, praticamente una fonte inesauribile“. Parliamo della prima sirena per ambulanza in grado di far capire agli utenti della strada non solo se il veicolo di soccorso si sta avvicinando o allontanando (grazie al noto effetto Doppler), ma anche la direzione e il verso di marcia rispetto alla nostra posizione (sfruttando il meno noto effetto Dadovecazzer).

Il progetto, ancora in fase di sviluppo, è stato realizzato dall’azienda italomilanese The Billing Company, da anni impegnata a rispondere a domande che il mondo del BigTech troppo spesso ha dimenticato di porsi. Come ad esempio: “Ok, ma che minchia ci andiamo a fare su Marte?”, oppure: “È nata prima la frittata o il brodo?”, o ancora: “Come ricavare un buon fertilizzante da un chilo di caviale Beluga?”.

“La mission della nostra enterprise è ovviamente fatturare e far fatturare. Per cui cerchiamo di minimizzare ogni perdita di tempo e di trasformare ogni concetto astratto in un prodotto. Se non lo puoi vendere, non ci interessa – spiega l’A.D. dell’azienda, Ilio Maschio, che prosegue – Qui a Milano quasi ogni mattina, mentre ci si reca a fatturare, capita di sentire lo stramaledetto suono della sirena di un’ambulanza che ti costringe a compiere manovre pericolose per superare tutti quelli che accostano per farla passare. E poi magari viene fuori che l’ambulanza non era nemmeno sulla tua stessa strada, ma su un cavalcavia. Praticamente paralizziamo il traffico per circa 20-30 secondi che avremmo potuto impiegare sicuramente meglio. E tutto questo per colpa di qualche runner che si è affettato il mignolo mentre si preparava un centrifugato di carote e cervo”.

Da oggi, grazie a The Billing Company, non sarà più così. Si tratta dell’innovazione più importante nel settore dai tempi dell’invenzione della scritta AZИA⅃UꓭMA che permise di riconoscere le ambulanze dallo specchio retrovisore a tutti quelli che non erano in grado di distinguerle dalla forma, dai colori, dai lampeggianti o dal suono della sirena.

ǝɈnoƆ oɔƨǝɔnɒɿᖷ