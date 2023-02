Angelus, Papa Francesco invoca il perdono per Blanco

Stato Pontificio – “La gioventù deve essere difesa, sopratutto quando sbaglia”, ha affermato Papa Francesco durante l’Angelus domenicale. Il riferimento è ovviamente a quanto è avvenuto sul palco dell’Ariston, con Blanco che ha distrutto il palco ornato di rose perchè, a detta sua, in cuffia sentiva il fastidioso ritorno di un brano degli 883.



“Cristo ci insegna che possiamo essere tutti perdonati se pronti a fare ammenda. Cos’è la parabola di Grignani se non un continuo ciclo di successo, morte e rinascita, riscatto e perdono? Sia egli da esempio di come i nostri giudizi sono spesso troppo affrettati. Ho fatto bene a sceglierlo come capitano al Fantasanremo”, ha aggiunto il Santo Padre davanti alle facce sgomente dei pellegrini stranieri che si chiedevano di cosa stesse parlando.



Non mancano però le critiche alla kermesse, sopratutto a Rosa Chemical e Fedez. “La fluidità sessuale, l’eccesso, la voglia di cambiare lo stato delle cose, portano spesso a sbagliare e a fare brutte figure. Se c’è una cosa che ci insegna Arisa è proprio che alle volte è meglio essere una semplice Rosalba Pippa che una brutta copia di modelli che non ci appartengono. Ognuno sia se stesso. E poi non voglio sapere quanto può costare divorziare da Chiara Ferragni”.



L’Angelus si è concluso con una accorata preghiera richiesta a tutta Piazza San Pietro: “Dopo la pandemia, la guerra e il terremoto, i Colla Zio non ci volevano proprio”.

