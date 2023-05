Alluvione, Meloni in Romagna: “Non vedo l’ora di bonificare qualche palude”

RIMINI – Camicia verde, pantaloni blu e stivali di gomma: così Giorgia Meloni, in un video che circola sui social, in strada mentre parla con alcuni cittadini delle aree alluvionate. La premier ha anticipato il rientro in Italia dal G7 in Giappone per visitare i paesi devastati nel forlivese e nel ravennate. “Sono davvero scioccata – ha detto Meloni – ho trovato tutto allagato. Non immaginavo che questo globo terracqueo fosse così tanto acqueo, pensavo fosse più terreo. Non capisco perché la chiamiamo TERRA, a ‘sto punto. Ne parlerò in Consiglio dei Ministri“.

Meloni è atterrata a sorpresa a Rimini, animata dal dichiarato intento di “non fare passerelle”. Nessun programma ufficiale, niente giornalisti al seguito, nessuna voglia di mostrarsi, come documentano le 680 foto che si trovano sul sito del Governo. “Siamo pronti a fare la nostra parte. Le risposte saranno immediate: non vedo l’ora di bonificare anche io qualche palude“, ha dichiarato la premier dopo aver incontrato il “fratello” d’Italia Galeazzo Bignami, viceministro bolognese ai Trasporti, che l’ha accolta consegnandole un simbolico boccaglio tricolore. “Ho incontrato gente molto orgogliosa e commossa, ma non di rassegnazione – ha raccontato a sera la leader – sentir dire da loro ‘ricostruiremo’ ti dà una carica pazzesca. Significa che noi non dobbiamo fare un cazzo, ci pensano loro. Mi sono commossa“.

Non è mancata però la polemica politica. “Dov’è Elly Schlein? Non c’è, non la vedo. Si tiene lontana dal fango perché la sua armocromista ha detto che il marrone le sbatte“, ha dichiarato infatti Pino Insegno, materializzatosi improvvisamente dalla melma come l’Uomo sabbia di Spider-Man, che si è poi dedicato a strette di mano, abbracci, selfie con i volontari armati di vanga che cercano di rompergliela in testa.

A Ghibullo la premier cammina con le galosce nell’acqua scura, secondo alcuni SOPRA l’acqua scura. Un volontario, alla guida di un’auto piena di viveri, filma e commenta: “Ragassi, voi non credete cosa abbiamo trovato, vedete che c’è Giorgia! Spettacolo…“. Lei sorride e fa ciao con la mano: “Siete molto bravi, è bello quello che fate, mi piace. Lei come si chiama?“, “Andrea Roncato”.

Una giornata di festa per tutti che non dimenticheremo facilmente.



Stefano Pisani