Victoria dei Maneskin paparazzata mentre compra un reggiseno

ROMA – Incredibile scena ieri in un negozio d’intimo nella centralissima Via del Corso a Roma. Lo scoop proviene da Alfonso Signorini, direttore della nota rivista di gossip “Chi“: “Stamattina ho trovato sulla mia scrivania forse le più scandalose fotografie che mi siano mai capitate in carriera: ritraevano Victoria de Angelis, la bassista dei Maneskin, mentre comprava, udite udite, un reggiseno! Proprio lei! Pazzesco! Le ho pagate un occhio della testa, ma valevano qualunque prezzo. Adoro!”

Le immagini, che compariranno in copertina sul prossimo numero della rivista, sono state anticipate sul sito del giornale e mostrano Victoria effettivamente intenta all’acquisto un reggiseno taglia XS, coppa AA, facendosi anche spiegare come si usa. “È arrivata qui dentro un po’ spaesata – confida il commesso che l’ha servita – si guardava intorno, mi ha fatto mille domande su quelli che lei chiamava ‘i contenitori per i pettorali‘. Ne ha provati due-tre paia e le sarebbero stati anche bene, se non li avesse messi sulla schiena, al contrario”.

Le immagini hanno fatto infuriare i fan della band, che da stamattina stanno scrivendo commenti al vetriolo su Instagram. “Ha deluso tutti noi, tutti quelli che speravano che la moda dello scotch sui capezzoli prendesse piede. Ve le immaginate, quelle con le zinnone coperte con un solo pezzettino di scotch? E ora invece, anche lei cede alla dittatura del reggiseno”, ha dichiarato il presidente del Maneskin Fan Club di Torvaianica.

Altre proteste sono arrivate poi dall’Associazione Addobbi Natalizi tramite il suo portavoce, Pino Natalizio: “Aspettiamo tutto l’anno questo momento. Facciamo il conto alla rovescia apposta e, questa volta, Victoria avrebbe dovuto mettere due stelline di Natale sui capezzoli, erano gli accordi! Invece, vediamo che ripiega su uno squallido reggiseno imbottito. E per giunta nemmeno imbottito di sughero e muschio! Siamo veramente contrariati”.

Sono in molti a ritenere che Vittoria abbia intrapreso una svolta definitiva, come Luzzatto Fegiz, che dichiara: “Victoria si inserisce nel solco della tradizione musicale italiana più classica: mi ricorda il giorno in cui Orietta Berti decise di indossare per la prima volta la panciera. Da allora, non l’ha mai più abbandonata. Anzi, la rinforza ogni anno”.

Secondo Gino Castaldo, invece, quello della bassista dei Maneskin sarebbe solo un semplice colpo di testa. Non abbastanza, comunque, da sopire le preoccupazioni espresse anche dai produttori di scotch nero rinforzato, il cui fatturato dipende all’85% proprio dagli acquisti di Victoria de Angelis, che nel frattempo ha già annunciato di aver vinto l’MTV Music Bra Award 2023 e il Premio Best Yamamay in the World 2022.

Il Web, intanto, si scatena e sottolinea che i fan dei Maneskin possono esaltarsi quanto vogliono, ma tanto il reggiseno, per la prima volta, se l’è messo già negli anni ’60 David Bowie.



Stefano Pisani