Usa, cittadino previdente cucina torte allo Xanax per i vicini di casa più ansiosi

Shoot (ING) – La situazione sparatorie negli Usa sta degenerando (da 247 anni circa – n. d. R.). Ma non tutti i cittadini statunitensi sono rassegnati ad accettare il rischio di finire uccisi da un vicino di casa troppo amante della sua libertà per comprare delle porte blindate (e non lasciare la porta di servizio aperta), ma troppo ansioso per gestire il tipico arsenale dell’americano medio.

È in casi come questi che l’ingegno e il senso pratico del giovane web designer Henry Drugdealer ha fatto la differenza: “Ho semplicemente messo insieme le mie due passioni: cucinare dolci e spaccarmi a merda con un mix di tranquillanti. Siccome delle volte sono così strafatto che sbaglio porta e finisco nel giardino del vicino… vorrei evitare di finire impallinato!“. Ed è così che Henry ha trovato la soluzione: torta di mele allo Xanax per i vicini più ansiosi. A partire dal vecchio veterano del Vietnam che abita proprio accanto a lui. “Il signor Hawkeye non ha una gran mira ed è anche un po’ sordo; l’ultima volta, ha capito che ero io solo a metà del quarto caricatore. Ma ora, per fortuna, grazie alla mia torta di mele modificata, è molto più rilassato!“

Il nostro giovane eroe si è messo quindi a produrre regolarmente torte ‘corrette’, con le quali omaggia il suo vicino di casa e altri cinque residenti dal grilletto facile che vivono nel suo stesso sobborgo. Ma la voce si è sparsa e sta pensando quindi di avviare un e-commerce di merendine Frutta&Xanax™ per permettere a tutti i cittadini Usa di proteggersi, drogando i vicini (amanti delle armi) più ansiosi. E noi che possiamo dire? Siamo contenti per il signor Drugdealer e gli auguriamo un grande successo per la sua nuova attività.



Federico Graziani