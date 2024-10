Trump alza il tiro: “Cani e gatti migranti stanno mangiando i cittadini Usa”

America (Great) – Si infiamma la campagna elettorale per le presidenziali Usa: il candidato repubblicano Donald Trump ha affermato, durante un comizio a Kukluxclanville nello stato del Winchester, che non solo i migranti mangiano cani e gatti ma che “Cani e gatti migranti stanno mangiando i cittadini Usa“.

L’ex presidente ha parlato a ruota libera davanti a una folta schiera di simpatizzanti travestiti da fantasmi, che hanno sottolineato i passaggi più importanti del suo discorso sparando in aria con migliaia di armi da fuoco e impiccando qualche afroamericano che passava di là per caso.

Particolarmente apprezzato il momento in cui il tycoon ha affermato che pur non essendo un complottista può giurare su Dio di aver visto Kamala Harris macinare una mezza dozzina di bambini vivi, rigorosamente americani, per preparare hamburger da offrire ai suoi ospiti, durante una riunione del Deep State alla quale erano presenti Tom Hanks, il bisnonno di Joe Biden, Satana e Fidel Castro. “E al posto del ketchup usavano la maionese!”, ha aggiunto, provocando una ondata di sdegno tra la folla.

Trump ha anche riservato parte del suo discorso all’illustrazione del programma elettorale, soprattutto riguardo alla politica estera: “Porrò fine alla guerra in Ucraina in 48 ore, basterà smettere di inviare armi a Zelensky per darle al mio amico Putin“. Anche sul conflitto in Medio Oriente, The Donald sembra avere le idee molto chiare: “Con Elon Musk abbiamo già pronto un piano per spedire tutti i palestinesi su Marte“.

L’ex presidente ha voluto concludere la sua arringa lanciando un messaggio rassicurante e distensivo: “Vedrete che se vincerò le elezioni non ci sarà bisogno di nessun spargimento di sangue“.

Gianni Zoccheddu

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Arnaldo di Latebiosa)