Sport: calciatore si ritira senza passare dall’Arabia Saudita

ROMA – “La settimana prossima rivelerò il nome di un calciatore di serie A che sta per ritirarsi senza passare per l’Arabia Saudita”. È un Fabrizio Corona scatenato quello che, dopo aver rivelato i nomi dei giocatori ludopatici (“Sono 50, tutti malati di scommesse: lo so perché gliele prendevo io”), ora si appresta a dichiarare il nome di quella che potrebbe essere un’autentica mosca bianca tra i campioni europei: un calciatore che sta per ritirarsi senza, prima, andare a giocare un paio di stagioni nella Saudi Pro League dell’Arabia Saudita.

“Non ha voluto seguire l’esempio di gente come Benzema, Neymar Junior, Cristiano Ronaldo, Koulibaly, Milinkovic-Savic, è qualcosa di incredibile” continua l’ex re dei paparazzi durante una diretta Instagram in cui, tra una cosa e l’altra, rivela anche l’identità del Mostro di Firenze (“È Giampiero Mughini, colpevole pure di due dei cosiddetti delitti dello Zodiaco”), chi c’è davvero dentro il Gabibbo (“Alessandro Orsini”), chi c’è davvero dentro Alessandro Orsini (“Vittorio Marsiglia”) e con chi aveva copulato la sera prima (“L’orsa JJ4”).

Quella che si sta delineando come la più grande confessione resa da Corona dai tempi in cui, per farlo parlare, il PM lo minacciava di fargli fare di nuovo sesso con Nina Moric, starebbe dunque per fornire il nome di un campione che ha rifiutato il danaro dei sauditi, intriso di petrolio, sangue e peli di voluminose e ispide barbe, anche di donne. “Sono molto sorpreso – ha dichiarato Michael Emenalo, presidente della Saudi Pro League – dopo aver comprato per sbaglio Matteo Renzi (pensavamo fosse un fluidificante della Fiorentina, quando l’equivoco è stato chiarito ormai era troppo tardi) credevamo di avere accesso a ogni giocatore europeo, in particolar modo italiano. E invece, qualcuno ci ha resistito”.

Eppure, la partita per i sauditi potrebbe ancora non essere del tutto chiusa. Sembra infatti che, sempre a quanto rivela Corona, il campione nostrano potrebbe essere tentato di andare lo stesso in Arabia Saudita ma non come calciatore, bensì come perito agrario o geometra catastale. “Il giocatore in questione – continua Corona, mentre contemporaneamente prende il calco degli ani di alcuni uomini semiaddormentati sul pavimento di casa sua – sembra essersi stancato del mondo del pallone e gli piacerebbe convertire l’offerta fattagli come calciatore in un contratto per un lavoro meno stressante e più dignitoso. Inoltre, avendo egli una moglie estremamente rompicoglioni, lo alletta molto l’idea di portarla in un Paese la cui legislazione antifemminista gli consentirebbe di prenderla a martellate negli occhi senza incorrere in beghe penali. In questo senso è avviata una trattativa. Vedremo cosa succederà”.



Stefano Pisani (titolo di Patrizio Smiraglia)