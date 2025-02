“Sono salvo per miracolo”, Fabio Fazio a un pelo dal fare una domanda scomoda a un ospite

CHETEMPOCHE (FA) – Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, ma avrebbe potuto essere l’ultima condotta da Fabio Fazio. Durante l’ospitata del cantante Lazza, infatti, il conduttore ha rischiato di infortunarsi molto seriamente. A un certo punto, Fazio ha tentato di fare una domanda scomoda al rapper, violando le regole che ha seguito nelle sue interviste negli ultimi 25 anni. “Non so cosa gli sia preso – ha commentato un autore del programma che vuole rimanere anonimo e con un lavoro – per tutta la sua vita non ha mai fatto una-domanda-una che fosse leggermente impegnativa per il suo interlocutore, compiacendo il suo ospite in tutto e per tutto, è per questo che qui sono passati tutti, perché sanno di trovare una soffice nuvoletta di zucchero filato al posto di un intervistatore. Stasera [ieri, ndR] deve essere impazzito all’improvviso”.

Stando a quanto hanno testimoniato alcuni spettatori, Fazio si sarebbe distratto per un secondo a causa di un accavallamento di gamba da parte di Filippa Lagerback, “no, non pensate subito a male, non è stato sconvolto dalla sensualità del gesto, ma dal fatto che la Lagerback si muovesse”, è stato il racconto di uno dei presenti in studio, confermato anche da una coppia assidua frequentatrice del programma che ha dichiarato: “AAAAAHAHAHAHHA, AHAHAHHAHAHA, AHAHHHAHAHAHAHA”.

Dopo una prima fase di confusione, Fazio è rinsavito, mettendosi una mano sulla bocca per impedirsi di andare oltre nell’insidiosa domanda. Una brusca manovra – praticamente si è schiaffeggiato – che gli ha procurato un grave colpo di frusta, e l’intervento d’emergenza dei vigili del fuoco, piombati in scena per svuotargli in faccia il contenuto di tre estintori, non ha migliorato la situazione. “Stavo per scattare anche io perché era la mia occasione per vendicarmi del fatto che insiste a chiamarmi Lucianina anche se ho 60 anni, alludendo alle mie ridotte dimensioni. Ma pensasse alle ridotte dimensioni del suo walter!” ha dichiarato Luciana Littizzetto, aspettandosi una risata che come al solito non è arrivata, se non da una coppia assidua frequentatrice del programma che ha dichiarato: “AAAAAHAHAHAHHA, AHAHAHHAHAHA, AHAHHHAHAHAHAHA”.

Il programma è stato interrotto per diversi minuti dalla pubblicità, mentre Fazio veniva steso sul celebre tavolo della fase finale con gli invitati di quel segmento che gli gettavano in faccia la torbida acqua della scrivania-acquario. In quei minuti concitati, Simona Ventura istigava la Signora Coriandoli a fargli la respirazione bocca a bocca, Frassica ribattezzava questa operazione “nocca a nocca” suscitando ilarità generale, Francesco Paolantoni gli scagliava in viso, al posto dell’acqua salmastra, i pescetti tropicali fingendo di essersi sbagliato, Diego Abatantuono apostrofava come “pezzi di merda fumanti” tutti i presenti perché era di buon umore ed Edoardo Prati spiegava ad alta voce, parlando con se stesso, che questa situazione gli ricordava il De mulieribus claris di Boccaccio e alcune egloghe di Fra’ Martino Campanaro.

Fazio è stato dichiarato guaribile in giorni dieci dal suo pranoterapeuta e messo in guardia dal suo logopedista: alla prossima intemperanza, rischia di perdere del tutto l’uso della lingua, “cosa che per lui sarebbe una tragedia, dato che è l’organo che usa di più in assoluto”, ha chiosato La Littizzetto con un ghigno satanico, facendo calare il gelo in tutto il quartiere.



Stefano Pisani