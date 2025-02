DeepSeek, fonte rivela: “Non è IA, sono milioni di cinesi che rispondono in tempo reale”

Dopo aver causato il crollo in borsa dei titoli tecnologici statunitensi, dopo essere stata accusata da OpenAI e Microsoft di aver plagiato ChatGPT e dopo il blocco da parte del garante della privacy (che ha ritenuto sospetto che dopo aver scaricato la app tutti i cinesi iniziassero a salutarti), DeepSeek torna a far notizia, stavolta a causa di un utente Reddit registrato sulla piattaforma come TonaldDrump, che in un subreddit dedicato all’argomento si sarebbe lasciato andare a scottanti rivelazioni.



L’utente dice di essere un cinese fuggito negli USA, dove attualmente vive, e di aver preso parte al “Programma DeepSeek” istituito segretamente anni or sono dal governo cinese. Stando a quanto dice, da un decennio le spie cinesi stanno reclutando bambini, strappandoli alle famiglie con la scusa di farne dei bidoni da vendere alla Juventus (“Comprano di tutto”, dicono portandoseli via), quando in realtà il vero scopo sarebbe quello di acculturarli nei maggiori campi del sapere possibili per farli rispondere in tempo reale agli utenti di tutto il mondo.



Esatto, secondo TonaldDrump, DeepSeek non è una vera Intelligenza Artificiale, ma sono essere umani che scrivono rapidamente risposte. Manco a dirlo, moltissimi utenti Reddit si sono scatenati, accusandolo di dire falsità. Secondo alcuni, il misterioso anonimo potrebbe essere addirittura il Presidente degli Stati Uniti stesso che cerca di screditare la app cinese. A chi fa notare che scegliere quel nome utente non sarebbe molto furbo, rispondono che “sarebbe proprio da lui”.



Non mancano però i sostenitori della bizzarra teoria, secondo i quali il fatto che DeepSeek non risponda sui fatti di piazza Tienanmen non è per qualche divieto interattivo imposto dal regime, ma perché è un argomento che gli addetti al dare risposte non conoscono, poiché non gli sarebbe stato insegnato. Vedremo se in futuro usciranno nuove notizie per confermare o smentire questa teoria.

Andrea Bonechi