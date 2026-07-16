“Praticare sesso, di qualsiasi natura e intensità, con un partner alla prima uscita, genera molteplici effetti benefici, che vanno dalla produzione di antiossidanti (le molecole in grado di neutralizzare i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento, NdR) all’attivazione di proteine antirughe e emollienti sulla pelle del viso. Tali proprietà del sesso al primo appuntamento sono notevolmente amplificate se uno o entrambi i partner hanno preso parte a questa ricerca”



È questo il risultato di un monumentale studio condotto in collaborazione da 24 tra le più importanti università mondiali, tra cui Harvard, Cambridge, Sorbonne, il Politecnico di Monaco e quello di Milano. La ricerca è durata oltre un decennio e la mole di dati raccolti dai diversi team sembrerebbe renderla inoppugnabile. Ma già a poche settimane dalla sua pubblicazione sono arrivate aspre critiche.

In un altro studio altrettanto meticoloso e condotto da un gruppo di atenei di altrettanta fama mondiale (tra cui Oxford, MIT, Caltech, La Sapienza, Copenaghen e altre, NdR) pubblicato proprio ieri, si legge che: “Praticare sesso, di qualsiasi natura e intensità, con un partner alla prima uscita, genera molteplici effetti benefici, che vanno dalla riduzione del 70% dei rischi di patologie cardiovascolari alla immunità alla calvizie. Tali proprietà del sesso al primo appuntamento sono ancora più esaltate se uno o entrambi i partner hanno preso parte a questa ricerca e non a quell’altra, peraltro condotta da ricercatori e ricercatrici molto meno avvenenti di noi”.

Inoltre sarebbe in dirittura d’arrivo un terzo studio condotto da università del calibro di Princeton, Stanford, Normale di Pisa, Paris-Saclay, Toronto, Imperiale di Tokyo e altre, nelle cui anticipazioni si afferma che: “Praticare sesso, di qualsiasi natura e intensità, con un partner alla prima uscita, genera molteplici effetti benefici, che vanno dalla cura per ogni forma di cancro al ringiovanimento spontaneo. Tali proprietà del sesso al primo appuntamento sono ancora più esaltate se uno o entrambi i partner hanno preso parte a questa ricerca e non a quelle altre due là, peraltro condotte da ricercatori e ricercatrici brutti come scorfani”.

Ma a porre fine alla querelle potrebbe essere un altro ennesimo studio che aggrega e analizza i risultati delle altre tre ricerche. Secondo tutte le rimanenti più blasonate università mondiali, gli esiti di questa analisi sono inconfutabili: “Praticare sesso, di qualsiasi natura e intensità, con un partner alla prima uscita, genera molteplici effetti benefici, che vanno dall’immortalità alla capacità di trasformare il piombo in oro con il tocco delle mani. Tali proprietà del sesso al primo appuntamento si attivano però solo se uno dei due partner è l’autore di questo articolo di Lercio”.

Gianni Zoccheddu