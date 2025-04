Scoperto in Italia un caso di cronaca nera che non può essere riaperto

Roma – In Italia i casi di cronaca nera non sono mai chiusi definitivamente, neanche se c’è una sentenza della Cassazione. Il caso di Garlasco, per esempio, è appena stato riaperto. E di tanti altri casi si chiede a gran voce la riapertura: la strage di Erba, l’omicidio di Sarah Scazzi, l’omicidio di Yara Gambirasio, solo per citare i più famosi.

C’è solo un caso che nessuno ha la minima intenzione di provare a riaprire: quello di Rey Confessi, il caso che non ha sconvolto neanche per un minuto l’Italia. L’uomo è stato condannato all’ergastolo quattro anni fa per aver ucciso l’amante di sua moglie costringendolo ad ascoltare con le cuffie l’ultimo disco dei The Kolors, motivo per cui il giudice gli ha riconosciuto anche l’aggravante della crudeltà.

Confessi ha lasciato il suo DNA ovunque, ha disseminato l’appartamento di sue impronte digitali, ha un movente gigantesco, è stato ripreso da una telecamera interna mentre uccideva il suo rivale e ha lasciato un biglietto a casa della vittima con scritto “Questo è quello che ti meriti, bastardo. Firmato: Rey Confessi”. Inoltre, come se non bastasse, è andato in questura e si è costituito. Perfino il suo avvocato, durante l’arringa difensiva in tribunale, ha chiesto la condanna all’ergastolo.

Insomma, un caso che non offre alcun appiglio. Non c’è neanche un innocentista, neanche un pazzo complottista che pensi che Rey Confessi sia stato incastrato, neanche un gruppo Facebook dedicato allo studio di questo caso. Niente di niente.

Noi di Lercio un ultimo tentativo abbiamo voluto farlo e abbiamo contattato la vera Cassazione di questo Paese: Le Iene, il programma che anni fa si era battuto perfino per l’innocenza dell’orsa JJ4. Ma dalla redazione ci hanno risposto: “Ci dispiace ma di questo caso non ce ne frega un cazzo nemmeno a noi”. Niente da fare, quindi, per Rey Confessi, che dalla sua cella continua con forza a gridare la sua colpevolezza.

Vittorio Lattanzi e Eddie Settembrini