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Schlein conferma la sua leadership nel campo largo: “Ma solo se Silvia Salis è d’accordo”

Photo credits: Profilo Instagram di Elly Schlein

ROMA – È una Elly Schlein raggiante quella che incontra Bernie Sanders nello studio di Fabio Fazio, un incontro che sui siti di scommesse era dato plausibile come una decisione ragionevole di Donald Trump o come la qualificazione in Champions della Juve con un gol in rovesciata di Teun Koopmeiners.

L’intervista a Sanders è risultata determinante per far comprendere le ideologie socialiste al pubblico italiano che, impaurito, ha deciso istantaneamente di recarsi nelle piazze per difendere i diritti dei poveri miliardari con l’auspicio, un giorno, di rientrare tra essi (spoiler: non succederà mai).

La dem Schlein ne ha approfittato anche per ribadire la sua leadership nel campo largo che, dopo la straordinaria vittoria referendaria, è stata messa un po’ in discussione dall’altro leader del campo largo Giuseppe Conte, dai mini leader del campo largo Fratoianni e Bonelli, dal leader di sé stesso Matteo Renzi e dal leader di nulla Carlo Calenda.

Anche se negli ultimi mesi si è fatta avanti come possibile guida del campo largo, complice un concerto techno e una foto meme, anche la carismatica figura della sindaca di Genova Silvia Salis che insidia l’autorevolezza di tutti i tizi menzionati poc’anzi, anche se Schlein ci ha tenuto a ribadire la sua forza: “Certo che rimango l’unica vera leader della coalizione che farà di tutto per perdere le prossime politiche contro Giorgia Meloni e la sua banda di disadattati. Ma solo se Silvia Salis è d’accordo, precisiamo!”.

Una frase che ha scatenato le puntate sui siti di scommesse: ora la leadership di Elly Schlein è meno plausibile del ritorno dell’Italia ai mondiali che vince la competizione iniziando ogni partita con tre gol di svantaggio.

Davide Paolino

Immagine di Davide Paolino

Davide Paolino

Conosciuto in tutto il mondo dopo aver vinto MasterChef Inghilterra nel 2009, grazie al suo celebre piatto "nutria in umido che è sempre meglio di quello che vi mangiate voi, qui, in Inghilterra". Nel 2011 percorre il cammino di Santiago ma virtualmente. Nel 2014 si ricorda di santificare le feste. Nel 2016 diventa missionario a città del Vaticano, deciso ad insegnare Cristo agli autoctoni del luogo. Nel 2018 si riposa. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo come tutina di Achille Lauro.

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