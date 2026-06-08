Sblocco Canale di Hormuz. Esperti consigliano di aspettare che evapori con il cambiamento climatico

TEHERAN – Stati Uniti e Iran hanno firmato il 666° “trattato storico” per riaprire lo Stretto di Hormuz, chiuso da mesi tra mine, petroliere bloccate e testosterone.

Trump ha twittato sul suo social Truth: “Un affare incredibile! Il migliore di sempre dopo quelli in cui mi ero accordato con Epstein sul prezzo forfettario per l’utilizzo di minorenni. Gli iraniani mi adorano, volevano baciarmi le mani!”.

Il trattato prevede un video generato con l’AI in cui Trump vola su tappeto persiano mentre annuncia alla popolazione iraniana la prossima aperura di un Burger King a Teheran.

Netanyahu, in video, ha commentato secco: “Ottimo. Nel frattempo continuiamo a bombardare, che prima o poi l’acqua se ne va da sola. Il clima lavora per il Popolo eletto”.

Gli esperti confermano: tra qualche anno lo stretto sarà un deserto. “Basta aspettare e alzare un po’ le temperature, magari aprendo qualche altro fronte di guerra”, si legge nell’ultima ricerca sul global warming.

Una soluzione geniale per tutti.

Nel frattempo il Ministro Crosetto ha già prenotato una vacanza/missione diplomatica per capire quando potrà recarsi nello stretto di Hormuz per raccogliere conchiglie.



Fabio Corigliano