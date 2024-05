Rischia la morte per ridarella cronica: i medici salvano Frank Matano dicendogli una sua battuta

ROMA – Un gruppo di medici e paramedici ha strappato alla morte lo youtuber Francesco Matano detto Frank. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era impegnato a bullizzare i comici dilettanti nel suo nuovo show itinerante “Over Sympathy – Pensi di far ridere?”, titolo autobiografico che nasce dalla frase che viene detta più spesso a Matano, quando improvvisamente ha iniziato a ridere in modo sguaiato perché gli è scappato un peto. “Non era la prima volta che Matano aveva un attacco di ridarella – racconta uno degli infermieri presenti in sala – la sua fastidiosa risata immotivata è un po’ il suo marchio di fabbrica e quindi sulle prime non ci siamo preoccupati”.



Quando però quel terribile cachinno non accennava a scemare dopo 28 minuti, un suo collaboratore gli si è avvicinato chiedendogli se andasse tutto bene, ma ha usato appunto la parola “cachinno” per definire quel suo scroscio di risa, peggiorando ancora di più la situazione. “A quel punto, era chiaro che bisognasse intervenire subito, stava rischiando di morire per infarto alla bocca”, continua il paramedico.

Tra gli applausi generali della platea, ben contenta di vedere Matano in fin di vita, i sanitari sono subito accorsi e hanno iniziato a somministrargli tranquillanti potentissimi, in grado “mandare al tappeto un bufalo oppure quei due che ridono istericamente durante il programma di Fazio, per intenderci”, ma Francesco non accennava a calmarsi.

Mentre i produttori di Prime stavano già telefonando ai vertici dell’azienda per dire di trovare un altro pupazzo per la prossima edizione di LOL, un ragazzo in prima fila ha avuto un’idea geniale: far sentire a Matano una serie di battute orrende, la feccia della comicità umana, l’equivalente umoristico degli escrementi prodotti da un rinoceronte con la difterite in un anno. “A quel punto ci chiedevamo con cosa dovessimo provare, la risposta è arrivata ben presto”, gli infermieri hanno pensato di attingere al repertorio dello stesso Matano, a giudizio unanime ritenuto il peggior umorista mai nato. Tra le proteste del pubblico, che invece faceva il tifo per la Nera Signora che intanto stava affilando la falce dietro le quinte, i paramedici si sono quindi avvicinati a Francesco, ormai paonazzo con le giugulari come due condutture del gas sul punto di esplodere, pronunciando ad alta voce la seguente battuta:

ALERT – LE FRASI SEGUENTI POTREBBE FAR PERDERERO PER ESEMPRE LA CAPACITÀ DI RIDERE ALLE PERSONE PIÚ SENSIBILI. SALTARE QUESTO PARAGRAFO IN CASO DI PERICOLO

“Otto cosa?” “Ottimismo!”

“Non c’è cosa più leggera di una mozzarella bianca”

FINE ALERT

Il disgusto indotto da queste frasi di Matano, ha provocato nello stesso un accesso di vomito, che ha avuto l’effetto di placare la devastante risata che, intanto, tra le altre cose gli aveva causato anche la comparsa di dodici emorroidi. “È crollato esanime, ne abbiamo approfittato per caricarlo subito su una lettiga e portarlo in ambulanza. Con un filo di voce, mentre gli eravamo accanto, ci ha detto “Ma ora che ho le emorroidi, potrò ancora fare le scorregge sulla gente?”, ma noi gli abbiamo ricordato che quel numero era fatto con un cuscino scorreggione, non era lui a produrle davvero, rassicurandolo. “Lo credete voi eheh”, ha risposto prima di svenire. Che grand’uomo, pensa sempre al lavoro” ha concluso l’infermiere.



Stefano Pisani



(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box)