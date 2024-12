Ricerca. È tua zia la persona meno benvoluta durante il pranzo di Natale

NATA (LE) – Una vittoria veramente sul filo di lana: la zia che fa domande scomode e insistenti sulla vostra vita privata è la meno benvoluta durante il pranzo di Natale. L’ha deciso un sondaggio effettuato su un campione di centoventimila famiglie italiane, tutte tradizionali e composte tradizionalmente da mamma, papà, amante uno, amante due, amante tre (per entrambi), figli illegittimi e corna certificate.

Una gara non da poco che ha visto sfidarsi autentiche leggende dei pranzi in famiglia dallo zio che urla “ambo” dopo il primo numero (sia a tombola che durante altri giochi), al cugino complottista no-vax fino ad arrivare al parente di Giorgia Meloni con incarico in politica (sempre più frequenti, ormai).

La zia che fa domande scomode e insistenti ha conquistato il gradino più alto del podio grazie a capolavori sempreverdi come “ma il fidanzatino?”, a paragoni spiazzanti come “mio figlio ha già dodici lauree e un master e tu fai il copywriter in un’agenzia di comunicazione” o a giudizi imbarazzanti come “hai messo su qualche chilo: l’anno scorso quella renna sul tuo maglione non era così grossa”.

Un plauso va comunque a uno dei grandi delusi di quest’anno: il nonno nostalgico, figura che per molti sembrava morta e sepolta ma che invece sembra tornata di moda. A lui va il premio di consolazione di un Ministero della Repubblica Italiana.

Davide Paolino