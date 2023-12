Quarantenne lascia il posto in banca e capisce subito di aver fatto una cazzata

Zuri (GO) – Siti e quotidiani sembravano non non voler parlare d’altro. Tutti i giorni uscivano notizie simili, come se cercassero di dirgli qualcosa.

Prima ha letto di quella coppia sposata che ha lasciato il lavoro (odontoiatra lui, dirigente d’azienda lei) per fare il giro del mondo con i due figli piccoli, poi di quell’architetto che ha chiuso lo studio per girare tutta l’Italia a cavallo, del medico internista che ha abbandonato il suo impiego e ha percorso la Cina a piedi spendendo solo 5 euro al giorno, poi di un’altra coppia che si è licenziata e ora vive in camper; ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la notizia dell’imprenditore che si è lasciato tutto alle spalle per girare il mondo in barca con il suo varano.



È stato a quel punto che Pizzo Brunul ha compreso che nella vita stava sbagliando tutto e ha deciso di rinunciare al suo tranquillo, sicuro e ben remunerato impiego in banca. Ha firmato tutti i moduli necessari per le dimissioni, ha salutato colleghi, direttore, guardie giurate e clienti presenti, ed è uscito pieno di speranza e carico di energia dalla filiale nella quale aveva lavorato negli ultimi 17 anni.



La giornata era fresca e tersa, Pizzo ha fiduciosamente alzato la testa al cielo e ha pensato: “E adesso che faccio?“

Pochi secondi dopo però, ha cominciato a nutrire i primi dubbi: “Non ho una moglie, non ho due figli, non ho un cavallo, non ho banconote da 5 euro, non ho un camper, non ho una barca. Non ho nemmeno un varano!“.



Pizzo stava realizzando di aver commesso una colossale cazzata, ha quindi provato a rientrare in banca, ma la guardia giurata l’ha rimbalzato perché non aveva appuntamento e il primo disponibile era per marzo 2025.

Il quarantenne stava per cedere alla disperazione quando gli è venuta in mente un’altra delle notizie che da mesi furoreggiano su tutti i siti di informazione che si rispettino: la ragazza che ha lasciato il lavoro per girare video da vendere su Onlyfans in cui finge di essere un cane.

A quel punto si è messo a quattro zampe, si è tirato giù la zip, ha pisciato su un lampione e se n’è andato via scodinzolando.



Augusto Rasori