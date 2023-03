Psichiatria, da oggi l’assenza di empatia sarà misurata in Piantedosi

Roma – Le recenti dichiarazioni del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi in merito alla tragedia dei migranti al largo di Crotone, oltre a suscitare una grande indignazione generale (dove per generale si intende NON la presidente Meloni e tutto il resto della maggioranza di governo), hanno fatto sobbalzare sulla sedia molti professionisti della salute mentale. Il livello di alessitimia (così è definita l’assenza di empatia) raggiunto dal ministro, infatti, non ha precedenti nella storia della psicopatologia, come conferma il presidente dell’ordine degli psichiatri: “Il grado di mancanza di empatia che abbiamo visto raggiungere dal ministro Matteo Piantedosi nei giorni scorsi non era mai stato osservato in precedenza. Prima, quando ci si riferiva alla scarsa capacità di immedesimazione nel prossimo, si parlava genericamente di alessitimia di livello basso, medio o alto. Ora si è reso necessario rimodulare l’intera scala, introducendo i gradi Piantedosi e riservando il quarto grado interamente al Ministro degli Interni”.

Ma vediamo la nuova scala Piantedosi nel dettaglio:

Grado Piantedosi 1

I soggetti affetti da alessitimia di grado Piantedosi 1 sono blandamente insensibili. La loro incapacità di comprendere la sofferenza altrui si limita all’ascolto di musica trap ad alto volume e a sfottere i tifosi dell’Inter. Alla scena della morte di Mufasa ne “Il Re Leone” appaiono solo lievemente turbati. Sono ascrivibili a questa categoria i commercialisti, i testimoni di Geova, gli automobilisti romani, i venditori di caldarroste.

Grado Piantedosi 2

I soggetti affetti da alessitimia di grado Piantedosi 2 sono mediamente insensibili. Concepiscono solo i propri bisogni e ignorano la sofferenza altrui. Ordinano cibo da asporto anche se fuori piove e ci sono -12°, però lasciano due euro di mancia al rider. Alla scena della morte di Mufasa ne “Il Re Leone” restano impassibili. Sono ascrivibili a questa categoria i giornalisti di Libero, gli avvocati, gli autori di “Paperissima”, i gatti.

Grado Piantedosi 3

I soggetti affetti da alessitimia di grado Piantedosi 3 sono fortemente insensibili. Non provano alcuna emozione di fronte alla sofferenza del prossimo. Alla morte di Mufasa ne “Il Re Leone” sono infastiditi dagli altri che si commuovono. Sono ascrivibili a questa categoria i dittatori, i serial killer, quelli che ridevano dopo il terremoto dell’Aquila, i manager della TyssenKrupp, i broker di Wall Street.

Grado Piantedosi 4

Di nuova istituzione, non esiste ancora una casistica accurata. Per ora l’unico soggetto sicuramente affetto da alessitimia di grado Piantedosi 4 è Matteo Piantedosi.

Eddie Settembrini