Primarie PD, Bonaccini: “La mia sconfitta dimostra che ero io il segretario ideale per il partito”

ROMA – “Tra i principi ispiratori del Pd ci sono la correttezza, la sportività, la serena accettazione della sconfitta. Ma, soprattutto, la sconfitta stessa, valore che che Elly Schlein ha dimostrato di disattendere”, sono queste le prime riflessioni di Stefano Bonaccini, neotrombato candidato segretario del Partito Democratico, che da ieri sera è guidato dalla 37enne Elly Schlein, che si è affermata con un convincente quasi 54% dei voti del cosiddetto “popolo dei gazebo”.

“Anni di elezioni perse e di Governi autodistrutti lo dimostrano. – continua Bonaccini – Io, con il mio risultato, ho dato prova di rispettare in pieno il paradigma della sconfitta di cui è intrisa la nostra cultura politica, e quindi avrei meritato quell’incarico. Ma pazienza. Vedremo ora dove potrà arrivare questo nuovo Pd, a guida di una [fa il segno delle virgolette con le dita] ‘vincente’. Bah”.

Mentre ci si affanna a interpretare un verdetto che ribalta completamente quello dei circoli che davano Bonaccini trionfatore (“non ci capiamo un cazzo”, i risultati preliminari dell’analisi dei flussi), c’è chi insinua che in queste primarie aperte a tutti potrebbero essersi infiltrati anche votanti di fedi politiche opposte, che avrebbero promosso l’outsider Schlein proprio per affondare il Partito Democratico. “Una ipotesi plausibile – dichiara il segretario uscente, Enrico Letta – forse gente di sinistra è accorsa a inquinare il voto delle primarie del Pd”.

Intanto la Schlein si gode il successo, acclamata dai suoi sostenitori che l’hanno accompagnata in questa cavalcata iniziata lo scorso dicembre, quando ha preso la tessera del Pd appositamente per iscriversi al Congresso e, quindi, alla competizione per la segreteria. “Il motivo per cui l’abbiamo votata in massa come segretario del Pd? – spiega uno dei votanti intervistato al Gazebo di Carmagnola – è semplicissimo: non è del Pd”.



Stefano Pisani