Politica. Vannacci Vannacci, Vannacci Vannacci Vannacci.

Roma – Vannacci Vannacci Vannacci, , Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci. Vannacci Vannacci Vannacci, Vannacciando Vannacciatamente Vannacci. Vannacci: “Io, io, io, io, io, io, io, remigrazione, poi dei concetti semplici sennò i miei elettori non mi capiscono, io io io, io io, io che parlo in terza persona quindi Vannacci Vannacci Vannacci e direi anche Vannacci”.
Vannacci Vannacci Vannacci Futuro Nazionale Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci, Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci.
“Vannacci Vannacci Vannacci, Vannacci Vannacci!”, Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci, Vannacci Vannacci.
E comunque, con Vannacci, Salvini ha fatto la figura dell’allocco. Vannacci.
Davide Paolino