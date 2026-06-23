ABBONATI
ABBONATI
ULTIM'ORA

Politica. Vannacci Vannacci, Vannacci Vannacci Vannacci.

Photo Credits: European Union

Roma – Vannacci Vannacci Vannacci, , Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci. Vannacci Vannacci Vannacci, Vannacciando Vannacciatamente Vannacci. Vannacci: “Io, io, io, io, io, io, io, remigrazione, poi dei concetti semplici sennò i miei elettori non mi capiscono, io io io, io io, io che parlo in terza persona quindi Vannacci Vannacci Vannacci e direi anche Vannacci”.

Vannacci Vannacci Vannacci Futuro Nazionale Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci, Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci.

“Vannacci Vannacci Vannacci, Vannacci Vannacci!”, Vannacci Vannacci Vannacci Vannacci, Vannacci Vannacci.

E comunque, con Vannacci, Salvini ha fatto la figura dell’allocco. Vannacci.

Davide Paolino

Immagine di Davide Paolino

Davide Paolino

Conosciuto in tutto il mondo dopo aver vinto MasterChef Inghilterra nel 2009, grazie al suo celebre piatto "nutria in umido che è sempre meglio di quello che vi mangiate voi, qui, in Inghilterra". Nel 2011 percorre il cammino di Santiago ma virtualmente. Nel 2014 si ricorda di santificare le feste. Nel 2016 diventa missionario a città del Vaticano, deciso ad insegnare Cristo agli autoctoni del luogo. Nel 2018 si riposa. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo come tutina di Achille Lauro.

Annunci

ABBONATI

Categorie

Rubriche

Iscriviti a Lercio

Dimostraci il tuo amore, ti costerà poco più di un caffè ma ti farà stare molto meglio.

€1.90/mese

  • No Pubblicità
  • Newsletter settimanale
  • 10% di sconto sul merchandising

Scopri Tutti i Piani