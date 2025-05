Papa Prevost laureato in matematica, Vaticano rivela: “Voleva farsi chiamare Leone √CXCVI”

V@T = i * Cα (N0) – Pochi giorni fa la fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina ha annunciato al mondo l’avvento del successore di Jorge Bergoglio: lo statunitense Robert Francis Prevost, eletto con il nome di Leone XIV.

Da subito i giornalisti di tutto il globo terracqueo, per soddisfare la curiosità di fedeli e infedeli, hanno iniziato a sfornare elementi biografici del nuovo Pontefice: tra i suoi tanti primati (primo papa statunitense, primo papa agostiniano, primo papa ad avere uno dei nomi uguale a un famoso mulo parlante) spicca sicuramente la laurea in matematica. Papa Prevost infatti nel 1977 ha ha conseguito il Bachelor of Science in scienze matematiche alla Villanova University, in Pennsylvania.

Secondo indiscrezioni vaticane la passione per i numeri del nuovo papa lo avrebbe portato a formulare una richiesta a dir poco inusuale: farsi chiamare Leone √CXCVI. Il semplice numero 14 (XIV in numeri romani) infatti, anche se corrisponde alla sua data di nascita – Robert Francis Prevost è nato a Chicago il 14 settembre 1955 – non lo soddisfa pienamente: non è un numero perfetto né un numero primo e non fa neanche parte della successione di Fibonacci.

La prima richiesta era stata addirittura quella di sostituire il 14 con log2(16384) o meglio, in numeri romani, logII(XVIIMMDCCCXXXIV). Alti rappresentanti della CEI avrebbero però frenato il nuovo Pontefice, facendogli presente che secondo la maggioranza degli italiani i logaritmi sono parassiti intestinali e che in generale gli abitanti del Belpaese hanno scarsissima dimestichezza con la matematica, anche per problemi legati alla didattica.

In realtà sembra che per gli italiani ci siano problemi anche con i numeri romani, perché richiedono operazioni avanzate come le sottrazioni per essere calcolati, senza contare che XIV sembra l’estensione di un file video pirata. Per semplificare le cose si è quindi ipotizzato di cambiare il nome in corsa (anche in questo caso sarebbe la prima volta), scegliendone uno che non richieda il numero ordinale, come era successo per Francesco. Per mantenere il riferimento ai grandi felidi il nuovo pontefice potrebbe farsi chiamare Papa Ghepardo.

Andrea Michielotto