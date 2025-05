“Mo nun v’allargate!” Meloni striglia il milione di neo assunti che vorrebbe pure un salario decente

Palazzo chi? (GI) – “Macheaddavereia eia alalà!” È una Giorgia Meloni che non bada a vocali quella che raccontano i suoi più stretti collaboratori. Da quando è venuta a conoscenza dell’ingratitudine dei nuovi occupati a cui non basterebbe avere un lavoro (“Se dovessero bacia’ li gomiti”) ma che – a quanto pare – pretenderebbero anche uno stipendio dignitoso, IL premier è su tutte le furie (“Ma questi chi se pensano da esse che nun solo j’amo dato da sfacchina’, mo vonno pure esse pagati!? E che c’ho scritto Giocondo?”)

Recuperato l’aplomb istituzionale, il signor Presidente del Consiglio dei Ministri ha rilasciato un lungo reel stampa nel quale, con pacata fermezza, ha ricordato (“A ‘sti ‘nfami”) i magnifici e tangibili risultati del proprio operato.

“Come Governo ci eravamo presi l’impegno di aumentare i posti di lavoro. E li abbiamo aumentati. Oh, l’economia quella è, come un tavolo. Pe’ fa posto te tevi strigne. Ci rendiamo conto che c’è ancora molto da fare – ha spiegato Meloni – e sappiamo che i salari reali sono ancora più bassi del 2021 * e che già erano veramente ma veramente bassi, ma mica posso fa tutto io aho! Ma lo sapete a che ora me so svejata stamattina? Alle sette meno un quarto! E mi fija ha vomitato n’artra vorta sull’aereo de Stato“.

Il premier ha quindi completato il reel stampa ricordando tutti i risultati già raggiunti per difendere il potere di acquisto delle famiglie: le migliaia di accise che ogni giorno il Governo si impegna a cancellare e che si impegnerà a cancellare fino alla fine del proprio mandato, le decine di centesimi di aumento delle pensioni minime, e il lavoro svolto per impedire l’aumento delle bollette dell’elettricità che infatti sono aumentate solo del 107% dal 2019.

Francesco Conte

*Il dato, ahinoi, è reale, ma Giorgia Meloni potrebbe non averlo riconosciuto.