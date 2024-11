“Non si riescono mai a pulire bene”, UE abolisce i barattoli di marmellata esagonali

Strasburgo (o Bruxelles? Chi cazzo ci capisce mai nulla con sta UE?!) – L’Unione Europea viene spesso criticata per le sue imposizioni apparentemente assurde, tipo che la mela deve avere un diametro minimo di 60 mm., il cappone va ingrassato per almeno 77 giorni, l’olio prodotto entro il 30 settembre è vecchio, ma se esce dal frantoio dopo la mezzanotte è nuovo, o che le banane non devono superare una certa curvatura.

Senza contare quelle che esulano dal comparto alimentare, tipo il limite dei decibel dei tosaerba (ma se il vostro vicino ha un prato apprezzerete questa norma) o la definizione di camicia da notte o l’obbligo per i ramoscelli di mimose di avere almeno l’80% dei glomeruli di colore giallo, per evitare la messa in vendita di mazzolini troppo sguarniti (e vorremmo vedere, con quello che costano!).



Oggi, però, è stata presa una decisione che non potrà che incontrare il plauso di tutti i cittadini europei, specialmente di quelli golosi: i barattoli di marmellata non potranno più avere forma esagonale.

“Quante volte ci siamo ritrovati a cercare di pulire il fondo del barattolo con un pezzo di pane e di non riuscire a raccogliere tutta la marmellata perché rimaneva irraggiungibile tra un lato e l’altro?“, ci spiega Jean de Pot, il Commissario alle forme dei barattoli, “Ebbene, da ora in poi i vasetti dovranno avere un minimo di 12 lati“.

Una scelta che ha suscitato l’immediato favore di Alain de Pain, il Commissario all’utilizzo dei pezzi di pane: “Finalmente si pone fine allo scempio di milioni di bocconi mangiati non accompagnati dalla marmellata!“



Insomma, la tanto vituperata UE ogni tanto ne fa una giusta, come sa chiunque abbia usato il telefono all’estero in questi anni senza pagare sovrapprezzi. E siamo certi che questa norma possa andare incontro anche alle esigenze dei leghisti, che ancora non hanno imparato a bere con i tappi attaccati.



PS. Il bando anti-banane ‘troppo curve’ era una fake news, ma di quelle vere.

Augusto Rasori