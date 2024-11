“Non ho finito con gli youtuber”, Tyson sfida Tinti e Rapone

ROMA – Forse è arrabbiato per non essere mai stato invitato, forse ha ancora bisogno di soldi o forse, banalmente, gli stanno antipatici; sta di fatto che Mike Tyson ha sfidato ufficialmente due degli youtuber più famosi d’Italia: Daniele Tinti e Stefano Rapone.

Iron Mike ha annunciato di voler lottare contro di loro durante un’intervista con Fabrizio Corona andata in onda nell’ultima puntata di Gurulandia. In questo episodio speciale (che ha accolto altri ospiti illustri, fra cui il maestro Vince Tempera, Manuela Blanchard, Ursula von der Leyen e Plinio Fernando), il pugile ha confermato che desidererebbe combattere il suo prossimo match in Italia. Alla domanda di Corona su chi avrebbe voluto sfidare, ha risposto: “Ho visto questo Dario Moccia. Mi sembra troppo fragile e non vorrei ucciderlo prima del finale di One Piece. Non sono un mostro. Invece, ci sono quei due simpaticoni che mi piacerebbe prendere a cazzotti… come si chiamano… Tinti e Rapone!”.

Corona ha chiesto il motivo di quest’astio verso i presentatori di Tintoria e Mike ha risposto: “Non saprei dirlo con sicurezza. Però la domanda sul cacare in discoteca mi disturba. Faceva ridere all’inizio, poi ho iniziato a pensare che gli ospiti si inventassero storie bizzarre di proposito. Credo che li farò cacare sotto sul ring, così avranno una bella storia da raccontare anche loro”.

Non sappiamo ancora se i due comici raccoglieranno il guanto di sfida né, eventualmente, come si svolgerà l’incontro, che in ogni caso sarebbe lecito perché Tinti e Rapone, messi insieme, fanno un unico pugile (volendo essere generosi) e quindi si configurerebbe come un regolarissimo 1 contro 1. Insomma pare proprio che il match con Jake Paul non sarà l’ultimo della lunga carriera di Tyson e, date le premesse, neppure il più brutto.



Andrea Bonechi