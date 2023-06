Juve chiude l’accordo con uno sfasciacarrozze: “È il modo migliore per smaltire Alex Sandro”

Torino (Elkannopoli) – Intervistiamo in esclusiva John e Lapo Elkann per conoscere gli ultimi movimenti di calciomercato riguardanti la Juventus, dopo una stagione a dir poco complicata.

Si parla molto in questi giorni di Alex Sandro, qual è il suo destino?

J.E. Alla fine una soluzione andava trovata. D’altronde, con il bollo da pagare, tutti quei km percorsi, il motore Euro 0 e la mancanza dei pezzi di ricambio… era davvero l’unica possibilità.

Quindi il giocatore dove andrà?

J.E. Giocatore? Non stavamo parlando di una vecchia auto da rottamare? La vecchia Ferrari modello “Alex Sandro“, pur essendo un esemplare unico costato decine di milioni, non è più affidabile come un tempo ed è arrivato il momento di liberarsene. E proprio per questo motivo ho parlato con uno sfasciacarrozze di Porta Palazzo e mi ha garantito che “il giocator…” cioè… “l’auto” verrà smaltita nella maniera corretta. Noi facciamo le cose per bene, come dimostra la gestione Cobolli Gigli o quella Arrivabene.

Lapo lei è d’accordo con suo fratello John?

L.E. Vede… mio fratello soffre di una rara sindrome nota come “antijuventite patologica a chiazze”. Questa malattia non gli permette di decodificare correttamente tutto quello che è legato al mondo del calcio, quando c’è di mezzo la Juventus. Quindi, per cercare di orientarlo e fargli prendere delle decisioni sensate, mi sono dovuto inventare una serie di metafore a tema motoristico.

Così Allegri diventa il “team principal“, i giocatori invece sono le varie “Ferrari” della scuderia, mentre i preparatori atletici diventano i “meccanici“. Lo Juventus Stadium si trasforma in “Maranello 2“, mentre il JMedical rappresenta le “officine” di riparazione.

Quindi si tratta di un escamotage per vendere il giocatore?

L.E. Sì, per liberarci di quella pippa al sugo di Alex Sandro mi son dovuto inventare che fosse un Euro 0 altamente inquinante e senza più pezzi di ricambio! Lui aveva addirittura pagato l’assicurazion… ehm! Volevo dire… gli aveva addirittura allungato il contratto! Non può immaginare quanto sia stressato per questo fatto. Sono talmente sul chi-va-là che non sbaglio più neanche un congiuntivo! Roba da matti!

Federico Graziani