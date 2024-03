Nasce Rai Uncutplay, la piattaforma per lo streaming di tutti i fuorionda

ROMA – È accaduto al termine dell’edizione delle ore 13 del TG2. Senza rendersi conto di essere in onda, il conduttore Piergiorgio Giacovazzo ha commentato così il duetto tra Fiorello e sua figlia: “Che carini… ora questa avrà 12 trasmissioni”. La Rai ha comunicato di aver mandato di avviare un provvedimento disciplinare nei confronti del giornalista. E una promozione per la figlia di Fiorello.

Dopo qualche giorno è però arrivata sul tavolo Rai un’idea che promette di far parlare di sé. In un’epoca in cui i reality show e i video virali regnano sovrani, il team di archivisti ha colto la palla al balzo, dando vita a un’iniziativa semplice ma geniale: l’apertura di un portale dedicato ai fuorionda, quei momenti di genuina umanità che sfuggono al controllo della regia. È notizia di oggi infatti la presentazione e il lancio imminente di “Uncutplay“. La piattaforma è al momento gratuita per tutti coloro che hanno pagato il canone Rai (o son riusciti a eluderlo).

Il portale offre agli spettatori la possibilità di accedere a una vasta collezione di momenti comici che hanno avuto luogo dietro le quinte dei programmi più seguiti. Dai lapsus linguistici ai siparietti imprevisti, passando per le gaffe dei conduttori, esilaranti quasi come un’intervista in onda del generale Vannacci.

“Abbiamo notato quanto il pubblico apprezzi i momenti spontanei – ha dichiarato il direttore generale – con Uncutplay offriremo agli spettatori la possibilità di rivivere quei momenti divertenti ogni volta che si deprimono pensando che con quei 90 euro potevano andare a escort di lusso… e io ne conosco un paio che.. ma sono ancora in onda?”.

Per la prima settimana, sarà possibile già vedere alcuni inediti:

Antonella Clerici che si fa spiegare il mistero della “borra”

Emilio Fede che a fine TG dubita sulla veridicità di un’affermazione di Silvio Berlusconi

Massimo Ceccherini che, credendo di non essere inquadrato, invoca un dio della mitologia norrena

Raro fuorionda di Rocco Siffredi che si esprime in termini estremamente educati nei confronti di una giornalista

