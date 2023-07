NASA. Rover Perseverance festeggia i 18km su Marte in 2 anni: “Determinanti i test sull’A14”

Washington DC (USA) – Sono giorni di festa alla NASA, la missione Mars 2020 non solo è un successo ma sta addirittura superando le aspettative, oltre alle migliaia di dati trasmessi il rover Perseverance ha compiuto in soli due anni ben 18km sulla superficie marziana, una distanza enorme se paragonato al precedente Curiosity che di chilometri ne ha percorsi 27 in 11 anni.

La NASA, twittando il video di una bottiglia di champagne stappata in assenza di gravità, ha ringraziato virtualmente tutti quelli che hanno contribuito a livello mondiale a questo impensabile traguardo . Nella lunga lista dei ringraziamenti, per l’Italia sono apparse Autostrade SPA, ANAS e Isoradio. Sembra strano, ma non tutti sanno che, come gli astronauti americani vennero portati in Islanda per la simulazione dello sbarco sulla Luna, il rover Perseverance, grazie alla gentile concessione di Autostrade Spa, è stato testato su un’autostrada italiana prima di affrontare il lancio interplanetare nel 2020, precisamente nel tratto che va da Pedaso a Grottammare nelle Marche. La simulazione effettuata su quel tratto, con condizioni così simili a quelle che avrebbe poi trovato sul pianeta rosso, si è rivelata fondamentale per testare la tenuta del rover in situazioni estreme, forse anche troppo estreme: “L’A14 sarebbe più adatta per un atterraggio su un pianeta ostile come Venere, ma non su Marte” si sarebbero lamentati alcuni ingegneri.

Sta di fatto che il rover Perseverance, dopo la prova di fuoco in A14, non solo sta bruciando le tappe rispetto al suo predecessore, ma ha superato di 6 km la distanza percorsa nella simulazione: in pratica, un TIR carico di pomodori San Marzano lanciato sulla superfice marziana, nello stesso tempo di percorrenza dell’A14 da Pedaso a Grottammare riuscirebbe a fare il 50% di strada in più.

La conservazione di certi habitat, anche se estremamente avversi per l’uomo, talvolta può rivelarsi utilissima per il futuro dell’intera umanità, ed è per questo che la regione Marche, in collaborazione con la regione Abruzzo, cerca di lasciare inalterata la situazione da più di un ventennio, tutelandola con interventi mirati alla sua preservazione.

Vittorio Lattanzi