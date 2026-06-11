Mondiali di calcio, Trump: “La squadra USA, se in svantaggio, potrà usare armi da fuoco”

Washington D.C. – Mancano poche ore al fischio di inizio dei Mondiali di calcio 2026, manifestazione che la Nazionale italiana ha deciso di boicottare per l’ennesima volta, facendosi volontariamente eliminare da una nazione che conta meno abitanti dell’intero Piemonte, in segno di protesta contro le guerre che insanguinano il mondo. Da stasera ci attende quindi più di un mese di partite in cui il nostro tifo si dividerà tra Uzbekistan vs Colombia, o tra Curacao vs Costa D’Avorio, ma i nostri cuori saranno sempre uniti e rivolti ai bambini del Sudan.

La FIFA ha deciso comunque di testare alcune novità regolamentari in occasione di questa edizione del più grande spettacolo del mondo, come il limite di 10 secondi per uscire dal campo durante le sostituzioni (con i calciatori costretti a correre verso le panchine come manco Jacobs a Tokyo 2021) e la verifica al Var sul doppio giallo (per scongiurare un altro caso Bastoni).

Sempre in tema di decisioni arbitrali, verrà introdotto un var sul var, in modo da scongiurare possibili sviste del primo var, un var sul var sul var per accertarsi che il secondo var non abbia commesso errori nel valutare il primo var, e un var sul var sul var sul var, di cui nessuno ricorda più lo scopo tranne Angelo Branduardi.

Ma la modifica più importante porta la firma di Donald Trump che, da presidente di uno dei Paesi ospitanti, ha fatto aggiungere una piccola postilla al regolamento: la nazionale USA potrà utilizzare armi da fuoco durante i match, in caso di svantaggio. Il tipo di arsenale e il calibro consentito a ciascun giocatore americano sarà stabilito dalla gradazione della pelle e dalla provenienza geopolitica della squadra avversaria: al massimo 3 pistole calibro 9 a testa contro l’Inghilterra, mitragliatrici automatiche e bazooka anticarro contro il Brasile, missili Cruise e ordigni nucleari tattici contro l’Iran.



La proposta del presidente USA è stata immediatamente approvata dal capo della FIFA Gianni Infantino, durante il suo turno di pulizie domestiche alla Casa Bianca. Infantino si è dichiarato entusiasta del lavoro svolto, ringraziando Trump per avergli suggerito la miglior cera per pavimenti della storia, e sul tema calcio ha aggiunto:“Ovviamente Trumf fuò affortare tutte le modifife che rifiene nefessarie, Meffico e Canada affolutamente no!” (difficile parlare mentre sei occupato a fare altro!).

Davide Paolino & Gianni Zoccheddu