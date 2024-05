Mari (ON) – Incastrata per quattordici interminabili giorni nel suo nuovo sistema di riposo Svarion(R) Cruciatus senza alcuna possibilità di liberarsi, grazie al suo sangue freddo (forse dovuto alla scarsa circolazione) non si è persa d’animo ed è riuscita a spezzare la doga che le impediva di respirare rimettendoci solo il femore: così si è salvata l’86enne Adaria Friggitrice di Empoli.

La signora Friggitrice aveva ignorato le indicazioni del dott. Samuele Dormimeglio, l’esperto del riposo arrivato gratuitamente a casa sua e senza impegno, che le aveva vivamente sconsigliato di acquistare l’oggetto che aveva visto in promozione nella televendita, cercando di indirizzarla verso il modello Svarion(R) Leviosa, più adatto alle caratteristiche organolettiche della donna. Friggitrice non si è lasciata imbonire e ha voluto a tutti i costi “quello visto in TV“, nonostante l’alternativa proposta costasse appena 28 volte il prezzo di quello della televendita.

Adaria Friggitrice è ora fuori pericolo ed è stata presa in carico da un team internazionale di consulenti del riposo arrivati gratuitamente a casa sua e senza impegno, che l’hanno collocata sull’innovativo sistema di riposo Svarion(R) Epismèndo, che l’aiuterà a ricomporre la frattura del femore in dodici comode rate.

Vittorio Lattanzi e Francesco Conte



(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box)