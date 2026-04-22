Guerra, il Vaticano blocca l’accesso al paradiso a tutti gli statunitensi

Regno dei cieli (Esente Imu) – Dopo aver provato con la diplomazia, con la preghiera e la Santa Inquisizione, il Vaticano ha deciso di intervenire direttamente bloccando l’accesso al paradiso a tutti i cittadini statunitensi, “almeno finché Trump non si darà una calmata“.

Dopo varie riunioni della Curia, durate il tempo necessario a capire come si disattiva l’accesso al paradiso a un’intera nazionalità, il Vaticano ha scelto la linea dura: punire Trump mettendo direttamente in difficoltà milioni di suoi concittadini, una soluzione così drastica che non si vedeva dal grande scisma d’Oriente. “E no, non basterà usare la VPN per entrare fingendosi di un’altra nazionalità“, ha spiegato il portavoce del Vaticano.

“Il blocco, attivo da questa mattina, riguarda tutti i cittadini americani e anche gli alleati che continueranno a far finta di niente davanti alle barbarie pronunciate e commesse dal governo di Trump”, fanno sapere dalla Santa Sede, precisando che in caso di escalation “milioni di anime verranno dirottate all’Inferno, dove gli effetti del climate change sono anche peggiori che sul pianeta terra“.

Per verificare che nessuno sgattaioli di nascosto attraverso le porte celesti, una speciale unità di guardie svizzere pattuglierà i confini.



La risposta degli Stati Uniti non si è fatta attendere: poche ore dopo l’annuncio, Trump avrebbe ordinato all’esercito di puntare alcuni missili verso il cielo, nel tentativo di “aprire un varco”. Minaccia che non sembra preoccupare il pontefice: “Dio è onnipotente, ma soprattutto ha una difesa antimissile migliore di quella americana“.

Al momento non è chiaro come evolverà la situazione. Fonti vicine al Vaticano parlano di una possibile riapertura dei Cieli “non appena qualcuno dirà un Padre Nostro e 15 Ave Maria“.

Andrea Sesta – Partendo da un articolo di El Mundo Today.