Governo Meloni: “Treni sempre in ritardo per dimostrare che non siamo fascisti”

Roma (Termini) – “Quando c’era Lui, i treni arrivavano in orario” è una clamorosa balla, ma estremamente diffusa e parte di un immaginario nostalgico dal quale Fratelli d’Italia e i suoi aderenti vogliono distaccarsi una volta per tutte, ma senza esagerare troppo.

Da questo obiettivo nasce l’idea geniale di Brando Mannaggia, brand manager del partito di Giorgia Meloni (“Sì, mi hanno scelto per il nome”). “La mia idea – spiega Mannaggia – è stata quella di agire in modo subliminale. La nostra leader non ha intenzione di proclamarsi antifascista e questa scelta rispettabilissima, se sei fascista, ci creava qualche imbarazzo perché lasciava presumere che siamo fascisti. Il che non è non vero ma nemmeno non falso“.

Ma come fare a rivendicare la volontà di abbandonare effettivamente le idee e dei valori del fascismo, senza voler effettivamente abbandonare le idee e i valori del fascismo?

“Facciamo arrivare i treni in ritardo! – aveva proposto Mannaggia – Così gli Italiani capiranno che non siamo fascisti-fascisti, senza che Giorgia Meloni o il povero Ignazio La Russa siano costretti a pronunciare parole che li farebbero rattristare. Ma c’è un ostacolo”.

E sì, c’era un ostacolo. I ritardi dei treni italiani sono un problema annoso e non è per nulla facile imprimere un messaggio di svolta se – tutto sommato – non cambia nulla.

“Serviva qualcosa di clamoroso. Un record di ritardi prolungato, diffuso e memorabile. Un obiettivo per nulla facile, ma con Matteo Salvini ministro alle infrastrutture era quantomeno possibile. E dopo due anni di Governo, possiamo dire che il risultato è stato raggiunto”.

A coronamento della storica impresa, senza falsa modestia, Brando Mannaggia ha voluto piazzare una ciliegina sulla torta: “Il blocco totale del nodo ferroviario di Roma. La Stazione Termini completamente ferma, così, de botto!”

E non finisce qui: “Ho dei piani segreti per l’anniversario della marcia su Roma. Dico solo questo: consiglio ai nostalgici di venire in macchina”.

Francesco Conte