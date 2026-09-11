Germania. Trionfo ultradestra, leader AfD Siegmund: “Mi piace molto dipingere acquerelli”

MAGDEBURGO – A pochi giorni dal trionfo elettorale che consegna all’AfD la maggioranza relativa nel Landtag della Sassonia-Anhalt, con il 43,8% dei voti e la CDU precipitata al 17,2%, il leader Ulrich Siegmund ha rilasciato la sua prima intervista da vincitore, nella quale ha voluto rassicurare l’Europa parlando soprattutto dei suoi hobby. “Mi piace moltissimo dipingere acquerelli”, ha dichiarato ai microfoni della ZDF. “Paesaggi, soprattutto. Chiese, cortili, qualche veduta di Vienna. Purtroppo la critica non mi ha mai capito, ma certamente non è una cosa che mi lego al dito”.

Il neoeletto ha poi raccontato di aver presentato per due volte la domanda di ammissione all’Accademia di Belle Arti, ricevendo entrambe le volte un rifiuto. “Allora ho deciso di dedicarmi alla politica, come ripiego”, ha spiegato con un sorriso glaciale. “Ma continuo a dipingere la sera, nel mio piccolo studio. È un locale sotterraneo, molto raccolto, ci sto benissimo”. Nella stanza, ha aggiunto, passa lunghe ore ad accarezzare il suo cane lupo, Blondi II.

Siegmund ha poi menzionato la sua singolare passione per i forni, “che trovo un’invenzione straordinaria, soprattutto quelli industriali”, ha rilanciato la sana abitudine di fare molte docce al giorno, “sono un maniaco dell’igiene, e vorrei che lo diventassero tutti”, e ha svelato la sua ammirazione per le targhe polacche. “Per questo amo molto la città di Napoli”, ha precisato.

Il leader ha poi elencato gli obiettivi del suo programma di governo, un documento di 156 pagine e 671 punti esclamativi, citando la “Remigration” degli stranieri, una “Bürgerwacht” di cittadini volontari che affianchi la polizia per garantire “presenza e pulizia”, lo stop ai medici stranieri, che il programma chiama “Importärzte”, l’abolizione degli studi di genere, il ridimensionamento della libertà religiosa, e il divieto per gli insegnanti di esprimere in classe opinioni proprie. “Sono temi complessi, li affronteremo con calma. Ho in mente una legislatura di mille anni”. Ha inoltre spiegato di considerare questo successo solo una tappa. “Sono arrivato fin qui, ma ho in mente un programma che ci porterà, in futuro, alla soluzione finale. Dei problemi della Sassonia-Anhalt, intendo”.

L’intervista si è conclusa con un momento di lieve tensione, quando il giornalista gli ha chiesto un pronostico sulle prossime elezioni e Siegmund ha risposto: “Elezioni? Quali prossime elezioni?”.

Stefano Pisani