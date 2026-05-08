Garlasco, sulle intercettazioni Sempio si difende: “È la mia parola contro la mia”

Pavia – Svolta nel caso di Garlasco. La procura ha fatto trapelare un’intercettazione in cui Andrea Sempio, mentre parla da solo in macchina, rivela alcuni dettagli che lasciano ipotizzare una sua responsabilità nel delitto. E lo fa interpretando anche la voce femminile, restituendo una scena che sembra uscita da Psyco di Alfred Hitchcock.

Questa quasi confessione è solo l’ultimo dei tentativi di autosabotaggio dell’indagato: qualche giorno fa sono emersi più di 3500 messaggi da un forum di seduzione in cui Sempio esprime la sua peculiare opinione sulle donne, che è appena un gradino sotto a quella che ha il generale Vannacci.

Ma l’indagato non ci sta e si difende: “Non possono farmi niente, è la mia parola contro la mia. Cioè, se io ho affermato alcune cose e sempre io ora le smentisco, chi ha ragione, io o io? Nessuno lo può dire con certezza”, ha dichiarato Andrea Sempio a se stesso.

Intanto, per evitare che la sua posizione si aggravi ulteriormente, i suoi legali gli hanno consigliato di avvalersi della facoltà di non rispondere anche quando parla con se stesso.

Eddie Settembrini