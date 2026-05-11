Garlasco, intercettati gli avvocati di Sempio: “Inizia a cercarti un bambino uruguaiano da adottare”

MILANO – La complessa vicenda del delitto di Garlasco si arricchisce di una nuova pagina. Recenti intercettazioni ambientali avvenute nello studio legale dei difensori di Andrea Sempio hanno infatti portato alla luce dichiarazioni quantomeno controverse di Taccia e Cataliotti.

Da quanto emerso oggi, parlando col loro assistito, i toni si sarebbero fatti a un certo punto confidenziali, fino ad arrivare a un suggerimento quasi paterno: “Andrea, le cose si mettono male, inizia a cercarti un bambino abbandonato uruguaiano da adottare”. Il riferimento squisitamente legale è alla recente vicenda in cui, grazie a questo piccolo cavillo, gli avvocati dell’ex pappona Nicole Minetti sono riusciti a farle guadagnare la grazia. “Tanto poi – si legge ancora nella trascrizione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo Quarto Grado – al massimo te ne fotti completamente del piccolo e continui qua la tua vita, tanto quello sta in Uruguay, figurati. La tecnica del pool della Minetti è questa, e sta funzionando!”.

Per chi non avesse seguito gli sviluppi del caso Garlasco in mancanza di tanto tempo libero, negli ultimi mesi si sarebbe riaperta la caccia all’assassino di Chiara Poggi, a quasi vent’anni dal delitto e a quasi dieci dalla condanna definitiva in Cassazione per Alberto Stasi. Andrea Sempio sarebbe il nuovo sospettato del reato e i difensori di Stasi, l’avvocata Bocellari e l’avvocato De Rensis, scalpitano in attesa della revisione del processo. Sempio è stato intercettato dicendo cose apparentemente compromettenti nella sua automobile parlando da solo, tra cui “Seh, arrivederci un cazzo! Vaffanculo va!” alla cassa automatica del pedaggio di Gropello Cairoli, frasi che secondo gli investigatori denoterebbero il suo carattere violento e la palese voglia di uccidere ragazze di nome Chiara.

Di recente, sono stati ispezionati anche i diari di Sempio, le famose agendine horror in cui risulterebbero frasi come “mamma in panico per la cosa di Stasi”, “ho fatto cose brutte” e “oggi cagato 2 volte”, “Il cui significato è evidente”, sottolineano i difensori di Stasi, “defeca maggiormente per paura, sa di essere vicino alla condanna”.

In più, pare che Sempio abbia scritto la frase “HO STATO IO CU LU TRATTORE” sulla parete di un bagno dell’Autogrill di Assago Ovest, il che spiegherebbe il ritrovamento di quella che sembrerebbe l’impronta insanguinata di un grosso pneumatico agricolo sulle scale di casa Poggi (impronta 34) di cui i PM si sarebbero accorti solo oggi, dopo una sonora sbronza.

Nel frattempo, Nuzzi, Sottile e Milo Infante continuano con le loro personali indagini, e annunciano per la settimana prossima uno scoop clamoroso: la lettura delle gore ematiche da parte di un’autorità del settore, il dottor Dexter Morgan, già ematologo della Polizia di Miami.



Stefano Pisani