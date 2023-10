Football Manager sempre più realistico: la ludopatia inserita tra le skill dei giocatori

Punta (TA) Anche i videogiochi si adattano alle mode e ai costumi, tentando di restare sempre al passo con i tempi, per questo i programmatori di Football Manager hanno annunciato a sorpresa che, nell’imminente versione in uscita, sarà inserita la ludopatia tra le skill dei giocatori.

Nel più celebre game gestionale di calcio la voce ‘ludopatia’ si troverà nella colonnina delle qualità mentali tra ‘concentrazione’ e ‘coraggio’. Secondo gli sviluppatori questa abilità è considerata oramai un parametro decisivo per avere una simulazione ancora più realistica.

“Non inserire la ludopatia nel nostro gioco sarebbe come creare un simulatore di guerra che non tenga conto di un intervento della Nato – ha commentato in conferenza stampa il program director Franco Smutandato – Era un passo decisivo da compiere, ma la raccolta dati è stata lunga ed impegnativa, non è stato possibile inserirla prima perché non era un argomento di cui si parla volentieri nell’ambiente, poi per fortuna, grazie a Corona è diventata di moda e siamo riusciti a implementarla in tempo per la prossima versione“.

Ovviamente la ludopatia non è l’unica novità di Football Manager 2024, secondo i programmatori infatti si potrà vedere nella scheda tecnica anche se l’atleta è vaccinato o meno, se è pro Israele o pro Palestina e se preferisce i cani o i gatti. Attributi visibili appena sotto la nazionalità nella colonnina delle caratteristiche del giocatore.

Niente da fare invece per l’orientamento sessuale, ancora non previsto, ma tanto nell’ambiente si sa già, i giocatori sono tutti etero.

Vittorio Lattanzi