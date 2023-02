Fedez. Ferragni furiosa: “Rosa Chemical gli ha fatto pure il regalo di San Valentino”

MILANO – È una Chiara Ferragni incontenibile quella che, a quanto pare, nella notte si è resa protagonista di una sfuriata memorabile contro il marito. A raccontare l’episodio è stato Gino Paoli che, da quando ha rivelato al mondo le corna della buonanima di Little Tony, è inarrestabile e ha già svelato, nell’ordine, la ricetta segreta della Coca Cola, dove si trova l’oro dei Nibelunghi, i cazzi di Matteo Messina Denaro e, appunto, questo screzio coniugale in casa Ferragnez. “Ascoltami @fedez (è questo il nome con cui lo chiama la Ferragni quando è arrabbiata con lui, ndR) ho sopportato la simulazione del rapporto anale e il limone, ma che Rosa Chemical ti faccia pure il regalo di San Valentino mi sembra troppo”, avrebbe detto la Ferragni nella versione che Gino Paoli ha raccontato a un piccolo pubblico di curiosi che, incontrandolo per strada, avevano dato il via alle sue spifferate incitandolo con la parola chiave “Buongiorno”.

L’autore di “Senza fine” ha poi proseguito rivelando che Rosa Chemical ha mandato a Fedez come regalo di San Valentino il calco dei suoi piedini e che quando la Ferragni lo ha scoperto ha ordinato al coniuge di “rispedire il dono al mittente, perché, testualmente, ha detto ‘Qui comando io, che ho il doppio dei tuoi follower’. A quel punto, Fedez non poteva che obbedire, dopo aver pianto”. Gino Paoli ha poi detto che Chiara Ferragni è estremamente gelosa dei piedi di Rosa Chemical perché sono più belli dei suoi, che spesso in rete sono paragonati, in senso che qualcuno ha inteso come velatamente critico, a quelli di hobbit con malformazioni. “Ho scritto ‘Senza fine’ pensando alle grandi mani della Vanoni, ma se avessi conosciuto la Ferragni, l’avrei dedicata ai suoi piedi – ha concluso Gino Paoli – ora, scusatemi, devo andare. Ma prima un’ultima domanda: qualcuno tra voi sa mica estrarre una pallottola dal pericardio?”



Stefano Pisani