Esponente della destra fa il saluto romano e non cerca giustificazioni

Roma (Cantiere eterno) – Prendersi la responsabilità delle proprie azioni, nel 2025, sembra un gesto impossibile da compiere, ma tra tanti casi limite a cui abbiamo assistito in questi mesi forse si intravede uno spiraglio di luce inaspettato all’orizzonte. La location dell’evento che ha modificato la narrazione globale è il raduno dei PoLaCuRo (Politici Lanciatori di Cuori di Roma), un’associazione nata da poco e composta da illustri imprenditori, pezzi di merda e nipoti di nonno (il salto generazionale dei figli di papà) tutti appartenenti a correnti politiche dell’ultradestra.

Ad uno ad uno sul palco, i partecipanti al convegno hanno espresso i motivi della loro passione per il genere umano, così forte da voler sfruttare o sterminare tutti quelli che non sono d’accordo con le loro idee. Abbiamo assistito alle parole di Giorgio Pocanzi, miliardario che vorrebbe abolire il modello ISEE perché certifica l’essere povero, e di Chantal Pelloni, pluriereditiera (ha sposato tre miliardari ultranovantenni in tre anni, peraltro tutti morti tragicamente) che ha elaborato una strategia per evitare di incontrare clochard sulla propria strada: basta avere a disposizione un lanciafiamme e della benzina.



Entrambi, come tutti gli altri, del resto, hanno lanciato un saluto alla folla che sembrava un lancio di cuore ma che consisteva nel tenere il braccio destro in modo teso per un tempo eccessivamente prolungato.

Tutti, tranne Ermenegildo Sticazzi che, dopo il suo intervento sull’importanza degli organi dei migranti clandestini per lo sviluppo del mercato nero, ha salutato tutti effettuando quello che veniva in passato definito senza mezzi termini “saluto fascista“.



Sticazzi ha quindi spiegato il motivo del suo gesto: “Ma se il saluto fascista non lo fai in Italia nel 2025, dove lo vuoi fare? Il partito di maggioranza relativa al governo è orgogliosamente zeppo di esponenti con idee nostalgiche, la seconda carica dello Stato ha in casa un busto di un dittatore sanguinario e nessuno in questo esecutivo si professa antifascista. Ma che ti può succedere? Al massimo ti fanno dirigere l’orchestra di bracci tesi ad Acca Larentia! Dai su! Heil Musk!“

Davide Paolino