Effetto Marsilio: liste di attesa nella Sanità abruzzese già allungate di altri cinque anni

Lecce nei Marsi sullo Ionio (AQ) – Le ASL abruzzesi non hanno voluto perdere neppure un minuto dalla notizia della rielezione di Marco Marsilio per avviare immediatamente una seria revisione delle liste d’attesa per visite ed esami.

La Corte dei Conti, infatti, ha recentemente richiamato la Regione per il mancato raggiungimento dell’obiettivo di abbattimento delle liste “soprattutto per gli effetti diretti su gran parte della popolazione, tanto da essere percepito come uno dei maggiori problemi nell’ambito dei servizi sanitari” con il rischio che i pazienti possano decidere di ricorrere alla sanità privata, rinunciare alla cura, o peggio, trasferirsi in Molise.

I pazienti, infatti, denunciano di dover attendere fino a 9 mesi per una TAC, 18 mesi per una colonscopia e addirittura 24 mesi per un parto cesareo.

“Fino ad oggi i metodi più impiegati per la gestione delle liste – spiega la Dott.ssa Rosalba Aspettespera – erano quello di non rispondere al telefono quando chiamavano il CUP, oppure di assegnare ai pazienti una data ragionevole e poi annullare la visita o l’esame all’ultimo minuto per carenza di personale, la soppressione inattesa dell’ospedale, una mareggiata del Tirreno… e rinviarla a data da destinarsi. Non state a richiamare, insomma, ci facciamo sentire noi. Sicuramente un metodo molto efficiente per sfoltire le liste, ma che alcuni hanno ritenuto un tantino crudele, soprattutto da quando abbiamo inserito la risata diabolica alla fine del messaggio preregistrato“.

La sanità abruzzese ha quindi deciso di cambiare registro, soprattutto dopo le infondate polemiche preelettorali: “Da oggi si cambia: l’idea è quella di dare una data certa a tutti i pazienti, rinviando direttamente tutte le visite di un periodo prestabilito. Il punto, però, è evitare di trasmettere l’informazione in modo che possa risultare inutilmente frustrante. Certo che se dico ad un povero cristo che per la sua visita cardiologica dovrà aspettare 1.826 giorni a quello gli prende un coccolone che abbiamo già risolto tutto. Ma il problema è nel come vengono date le informazioni. Sentite come suona meglio se gli diciamo che la sua visita è stata rinviata di UN SOLO lustro!“

L’idea è stata accolta con entusiasmo dal Governatore, soprattutto quando gli hanno comunicato che anche la sua colonscopia è stata rinviata di cinque anni.

Francesco Conte

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box)