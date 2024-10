Editoria. Organizzano fiera del libro senza influencer e funziona lo stesso

Casalpusterlengo (LO) – C’è chi li ha chiamati ‘pazzi’, chi ‘visionari’, chi ‘rivoluzionari’ e chi ‘troppo boomer’. C’è chi li ha chiamati ‘fessi’ e chi li ha chiamati quando erano sotto la doccia tutti insaponati. C’è chi li ha chiamati ‘folli’ e chi li ha chiamati a tutte le ore tranne che a ore pasti. C’è chi li ha chiamati ‘antichi’ e chi li ha snobbati. Intanto, però, la prima edizione del Casalpusterlengo Books and Comics è andata benissimo anche senza un ingrediente fondamentale delle fiere del libro odierne: gli influencer del cazzo.

“C’è venuta quest’idea malsana di invitare, per la fiera del libro, chi i libri li scrive di mestiere”, ammette Roberto Madrigali, uno degli organizzatori dell’evento, “e magari mettere da parte chi facendo tutt’altra roba finisce poi per farsi scrivere un libro da un ghostwriter e ci guadagna un fracco di soldi grazie a chi li segue online. Che poi ‘sti libri sono un esempio di fuffa così enorme che rivaluti quasi quelli di Bruno Vespa. Ho detto ‘quasi’”.

Niente effetto Giulia De Lellis per il Casalpusterlengo Books and Comics, niente orde di ragazzini esultanti per un Francesco Sole o una Valeria Angione, niente bambini sconvolti per la presenza di Lui e Sofì: “Che casomai un giorno decidessero di scendere in politica, non ce ne sarebbe per nessuno”, precisa Madrigali, sorseggiando un libro di De Giovanni, per poi aggiungere: “Una fiera di libri e fumetti senza la presenza di Wanna Marchi e pure di Giorgio Vanni, siamo troppo avanti!”.

Ma l’organizzazione non vuole screditare le scelte editoriali delle case editrici, si sa che i libri che fanno presa sul grande pubblico servono per ‘finanziare’ in qualche modo quelli dei nuovi talenti, “È la legge del mercato ma anche ‘sticazzi, si facessero le fiere loro se vogliono pubblicare merda”, conclude Madrigali vincendo seduta stante il titolo di ‘Principe, le è caduta la corona 2025’.

Davide Paolino