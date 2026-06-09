“È la forza dell’abitudine”, Zverev vince il Roland Garros ma Panatta si congratula con Sinner

ROMA – Piccolo incidente per Adriano Panatta, che, mentre consegnava il trofeo del Roland Garros 2026, ha inavvertitamente detto: “Complimenti, Jannik” al vincitore Alexander Zverev.

Panatta, 75 anni, ha attribuito questa piccola gaffe un po’ alla sue età e un po’ alla forza dell’abitudine, “Sinner ha vinto tutto quello che si poteva vincere finora e ormai i complimenti per la sua vittoria partono in automatico. Succede anche ai migliori opinionisti che ripetono sempre le stesse cose” ha detto il vincitore del Roland Garros 1976.

La gaffe di Panatta è passata abbastanza inosservata: l’ex tennista italiano si è corretto subito e anche il tedesco Zverev sembra averla presa bene, avendolo poi ringraziato con un “La ringrazio molto, Pietrangeli”. Il prestigioso torneo si è concluso domenica scorsa con una finale durata poco più di cinque ore tra Zverev e Cobolli che evidentemente sono dotati di superpoteri, dato che Sinner è iniziato a crollare fisicamente contro Cerundolo dopo un’ora e mezza di gioco sotto lo stesso sole.

A causa di quel malore, in questi giorni Sinner è al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati, dopo il controllo della centralina fatto la settimana scorsa a Torino. Sinner è reduce da qualche giorno di vacanza in Sardegna con la fidanzata durante la quale, secondo i bene informati, diverse volte si sarebbe negato a causa dell’eccessiva umidità e del clima torrido. Clima torrido che ha sponsorizzato in uno spot che andrà in onda questo agosto: “Clima sardo, il clima ufficiale di Jannik Sinner. Bellu meda custu tempus!”.



Stefano Pisani