“E i +?” Proteste per film Disney con solo lesbiche, gay, bisex, transgender, queer e intersessuali 

Hollywood (Ah, no! Era Washington) – In Italia ci siamo lamentati e anche sentiti un po’ imbarazzati per anni a causa della presenza in Parlamento di personaggi come Scilipoti, Razzi o Ciampolillo (Gasparri no, è alla NONA legislatura, per cui qualche estimatore, per quanto possa sembrare incredibile, a quanto pare ce l’ha) ma anche negli Stati Uniti non sembrano messi meglio.



In questi ultimi mesi, a farsi notare è stata soprattutto la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, una delle più accese sostenitrici di Trump, sapete, quel tizio candidato alla presidenza che è stato incriminato l’anno scorso per 34 reati e accusato di aver falsificato documenti per comprare il silenzio di una pornostar che nel 2016, in piena campagna elettorale, aveva minacciato di raccontare la loro relazione extraconiugale; quello che è figlio di immigrati tedeschi e si è sposato prima una modella ceca e poi una slovena ma ogni giorno se la prende con chi emigra negli Stati Uniti; quello che vuole rappresentare le classi meno fortunate ma lancia sneakers dorate da 399 dollari (199 nella versione più economica), ecco, lui.



Tra le varie imprese per le quali si è fatta notare la Green abbiamo il sostegno a teorie del complotto di estrema destra tra cui QAnon (mai imbattuti nelle tre stellette su Twitter/X?), Pizzagate (traffico di umani e abusi di bambini all’interno di locali della pizzeria Comet Ping Pong, balla che ha spinto un uomo a entrare armato nel locale e sparare a destra e sinistra), che le sparatorie siano usate come mezzo dal Congresso per legiferare sul controllo delle armi, che l’11 settembre nessun aereo abbia colpito il Pentagono, e l’esistenza della “Clinton Kill List”, la lista di collaboratori uccisi da Bill e Hillary Clinton.

Ha definito nazista George Soros, sopravvissuto all’occupazione del Reich in Ungheria, si è fatta ritrarre armata accanto alla foto della deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, un’immagine talmente controversa che persino quel morto di sonno di Zuckerberg ha mormorato: “Uhm, forse questa è un po’ forte persino per i nostri fantomatici standard“.

Nel 2021 era stata sospesa a tempo indeterminato (ovvero sino all’arrivo di quell’altro fenomeno di Elon Musk) su Twitter per le sue bufale sul Covid e per aver paragonato vaccini e mascherine all’Olocausto: “

“Non sono medico”, ha dichiarato, “ma ho una laurea per riconoscere le stronzate”.

Ah, ovviamente, nega il cambiamento climatico.



Insomma, è praticamente impossibile riuscire a stare dietro a tutte le sue minchiate.

L’ultima in ordine di tempo è la fondazione dell’associazione “Plus defence”, nata, dopo che ha visto il film d’animazione Wish al cinema e non l’ha capito, per contrastare la presunta predominanza di ideologia woke nei film Disney, Marvel compresi, che sta, a suo dire spingendo milioni di bambini bianchi a farsi crescere le squame e le pinne per somigliare alla sirenetta mulatta della versione live action della fiaba di Andersen: “La Disney pensa solo ad arricchirsi presentando storie che hanno donne come protagoniste o che parlano di inclusività LGBTQIA, ma io ora mi voglio occupare della categoria cui non pensa nessuno, quella dei +, e sono disposta a imbracciare l’AR-15 semiautomatico che tengo sempre nella tasca della mia giacca per difenderla! Questa è l’America, gli americani hanno sempre vissuto qui da duemila anni, e chi non ci crede può baciarmi il culo!“.

Quanto ci manca Scilipoti…



NOTA: Ok, non tutto quello scritto in questo articolo è vero, a voi scoprire cosa. Solo un aiutino, di baciarle il culo l’ha dichiarato veramente.



Augusto Rasori



(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box, Giuseppe Lastaria e Dario Cecchini)